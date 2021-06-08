ФОТО | "Морские сопли" в Турции: слизь покрыла берега Мраморного моря и угрожает Черному

Толстый слой коричневой слизи из фитопланктона угрожает жизни морских организмов и мешает рыболовству, пишет BBC.

Впервые этот феномен был зафиксирован в Турции в 2007 году, тогда он также наблюдался в Эгейском море у побережья Греции. Однако нынешнее распространение слизи в Мраморном море стало самым масштабным в истории.

Эрдоган заявил, что слизь также угрожает экологии Черного моря. “Я надеюсь, что мы спасем наши моря от этой напасти, связанной со слизью. Я боюсь, что она распространится в Черное море… это будет огромная проблема. Нужно немедленно действовать”, — сказал президент Турции.

Он призвал расследовать причины явления, связав его со сливом канализации в море и растущей температурой воды. Турецкое правительство уже отправило группу из 300 человек, которым предстоит изучить ситуацию.

Морская слизь — природное явление, которое происходит, когда фитопланктон чрезмерно разрастается из-за высокой температуры и загрязнения воды. По словам экспертов, в последние 40 лет эта проблема становилась все острее.

Кораблям в Мраморном море приходится плыть через толстый слой слизи, некоторые рыбацкие лодки не могут выходить в море, поскольку слизь забивает их моторы и сети.

Поскольку морская поверхность покрыта слизью, от отсутствия кислорода массово гибнет рыба и другие представители морского мира.

Глубинная проблема

“Конечно, это нам мешает, — сказал агентству Франс пресс рыбак Махсум Дага. — Знаете, что происходит с моллюсками? Они открываются — и из-за этого не могут закрыться, слизь им мешает. Все морские улитки здесь уже мертвы”.

Турецкие эксперты заявили агентству Франс пресс, что слизь присутствует не только на поверхности моря, но распространяется на глубину от 25 до 30 метров.

Профессор Байрам Озтюрк из Турецкого центра морских исследований сказал, что проблема слизи не исчезнет, если власти не вложат больше средств в программу очистки канализационных сливов из Стамбула.