Как Европа выходит из карантина: ограничения по странам континента

В Англии, которая в мае перешла с четвертого на третий уровень локдауна, можно многое:

Въезд в страну туристов по-прежнему не рекомендуется: прибывающие из стран "желтого" списка (в том числе России) обязаны изолироваться в течение 10 дней и предъявить два отрицательных теста на коронавирус. Те, кто прибывают из государств, включенных в "красный список" (например, из Индии), обязаны проходить изоляцию в специальной гостинице.

Великобритания в состав Европейского союза больше не входит. В Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе действующие правила немного различаются - например в том, сколько человек из разных домов могут сесть за стол в ресторане.

Начиная с 9 июня, страна будет принимать посетителей из многих стран мира, включенных в "зеленый" и "желтый" список. Однако туристы из России Францию пока не могут, поскольку применяемая там вакцина "Спутник V" официально не одобрена в Европе. В самой стране действуют такие меры:

Мы рассказываем об ограничениях, действующих в самых крупных странах Европы, и о том, открыты ли они для туристов.

Страны ЕС пока не ввели вакцинные паспорта, которые готовятся представить в июле, но по мере того как начинается туристический сезон, внутренних ограничений становится все меньше, рассказывает BBC .

Этот документ требуется для входа в кинотеатры, музеи, к парикмахерам и в залы кафе. Страна признает только официально одобренные вакцины, в число которых "Спутник V" пока не входит.

Все заведения открыты, однако правительство ввело "коронавирусный паспорт" для людей, старше 15 лет. Паспорт можно носить как в бумажном виде, так и на телефоне. В нем указано:

Три региона Италии 7 июня объявлены "белыми зонами", почти свободными от риска. Единственные ограничения в них - требование носить маски в помещениях и социальная дистанция в один метр. Если количество заражений в стране продолжить падать, то 7 и 14 июля безопасными объявят еще несколько регионов, включая Рим и Милан.

Страна пока принимает туристов без необходимости изолироваться только из стран Европейского союза, Шенгенской зоны и Великобритании. Кроме того, разрешен въезд для граждан США и Израиля. В самой стране действуют такие меры:

Локдаун действует в этой стране с ноября, и сейчас его правила становятся менее жесткими. В районах с высокой заражаемостью по-прежнему в силе достаточно серьезные ограничения.

По нынешним планам правительства, полностью локдаун будет снят не раньше 21 июня, если до этого момента не произойдет всплеска заражаемости.

Греция

Правительство Греции разрешает въезд туристов из ряда стран, если они предоставят справку о вакцинации или негативный тест на вирус. При этом вакцинированными считаются в том числе те, кто получил препарат российского производства "Спутник V", что открывает страну для привитых российских туристов.

Внутри страны действуют следующие антивирусные правила:

Во всех общественных местах обязательны маски.

Бары и рестораны открыты; максимум - шесть человек за одним столом.

Комендантский час начинается в 00:30 и длится до пяти утра.

Музеи и комплексы памятников античной архитектуры на открытом воздухе открыты для посетителей.

Польша

В помещениях необходимо надевать маску, соблюдается дистанцирование в 1,5 метра.

Открыты:

Отели, магазины, рестораны и бары.

Музеи, галереи, кино и театры (заполняемость - 50%)

Шестого июня в стране планируют открыть спортзалы и парки развлечений, а также разрешить свадьбы с количеством гостей до 150 человек.

Испания



С 7 июня Испания принимает всех привившихся туристов. Однако власти признают вакцинацию только официально одобренными в Европе препаратами, в число которых российский "Спутник V" пока не входит. Это означает, что для большинства россиян страна закрыта.

Для въезда туристам из большинства стран по-прежнему нужно предъявить негативный тест на коронавирус.

Магазины, бары, рестораны и музеи открыты, однако при их посещении необходимо быть в маске.

Бельгия



Здесь работают все магазины, а террасы кафе и ресторанов принимают гостей еще с мая, однако не больше, чем по десять человек в одной компании.

Карантин вновь ослабят на днях, девятого июня, если в отделениях интенсивной терапии по стране будет меньше 500 ковид-пациентов. Тогда рестораны начнут принимать гостей в помещении.

Португалия

В Португалии отменены многие введенные в связи с пандемией правила, однако чрезвычайное положение в стране продлено до 13 июня. Для российских туристов страна закрыта за исключением острова Мадейра, куда можно приезжать при наличии отрицательного теста на коронавирус.