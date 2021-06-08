Как Европа выходит из карантина: ограничения по странам континента
Страны ЕС пока не ввели вакцинные паспорта, которые готовятся представить в июле, но по мере того как начинается туристический сезон, внутренних ограничений становится все меньше, рассказывает BBC.
Мы рассказываем об ограничениях, действующих в самых крупных странах Европы, и о том, открыты ли они для туристов. Из числа европейских стран россиян сейчас принимают только Греция, Хорватия, Черногория и Кипр.
Франция
Начиная с 9 июня, страна будет принимать посетителей из многих стран мира, включенных в "зеленый" и "желтый" список. Однако туристы из России Францию пока не могут, поскольку применяемая там вакцина "Спутник V" официально не одобрена в Европе. В самой стране действуют такие меры:
- Комендантский час, который сейчас начинается в девять вечера, будет перенесен на одиннадцать.
- Ресторанам, кафе и барам можно будет обслуживать посетителей в помещении, но заполненность будет ограничена 50%. За одним столом можно будет сидеть максимум шестерым.
- Музеи, кинотеатры, спортивные арены и магазины не первой необходимости смогут пускать внутрь больше посетителей и клиентов.
Великобритания
Великобритания в состав Европейского союза больше не входит. В Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе действующие правила немного различаются - например в том, сколько человек из разных домов могут сесть за стол в ресторане.
Въезд в страну туристов по-прежнему не рекомендуется: прибывающие из стран "желтого" списка (в том числе России) обязаны изолироваться в течение 10 дней и предъявить два отрицательных теста на коронавирус. Те, кто прибывают из государств, включенных в "красный список" (например, из Индии), обязаны проходить изоляцию в специальной гостинице.
В Англии, которая в мае перешла с четвертого на третий уровень локдауна, можно многое:
- Пабы, кафе и рестораны принимают посетителей внутри помещения.
- Галереи и музеи работают с правилами социального дистанцирования.
- В стране начали работать гостиницы - чтобы остановиться в отеле в другом городе, больше не нужно доказывать, что ты путешествуешь по уважительной причине.
- По Британии можно свободно передвигаться.
- С правилами социального дистанцирования открылись спортзалы и бассейны.
По нынешним планам правительства, полностью локдаун будет снят не раньше 21 июня, если до этого момента не произойдет всплеска заражаемости.
Германия
Локдаун действует в этой стране с ноября, и сейчас его правила становятся менее жесткими. В районах с высокой заражаемостью по-прежнему в силе достаточно серьезные ограничения.
- В магазинах и общественном транспорте обязательны маски, причем только хирургические - стандарта FFP2 или респираторы KN95/N95 без клапана.
- Рестораны принимают гостей только на террасах, музеи открыты, разрешены концерты на открытом воздухе.
- В некоторых землях, где зараженных на 100 тыс. человек меньше 50, можно пообедать и внутри ресторана.
- Вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech доступна немецким детям в возрасте 12-15 лет.
Испания
С 7 июня Испания принимает всех привившихся туристов. Однако власти признают вакцинацию только официально одобренными в Европе препаратами, в число которых российский "Спутник V" пока не входит. Это означает, что для большинства россиян страна закрыта.
Для въезда туристам из большинства стран по-прежнему нужно предъявить негативный тест на коронавирус.
Магазины, бары, рестораны и музеи открыты, однако при их посещении необходимо быть в маске.
Бельгия
Здесь работают все магазины, а террасы кафе и ресторанов принимают гостей еще с мая, однако не больше, чем по десять человек в одной компании.
Карантин вновь ослабят на днях, девятого июня, если в отделениях интенсивной терапии по стране будет меньше 500 ковид-пациентов. Тогда рестораны начнут принимать гостей в помещении.
Португалия
В Португалии отменены многие введенные в связи с пандемией правила, однако чрезвычайное положение в стране продлено до 13 июня. Для российских туристов страна закрыта за исключением острова Мадейра, куда можно приезжать при наличии отрицательного теста на коронавирус.
- Маски обязательны.
- В будние дни магазины закрываются в девять вечера (по выходным - в семь вечера).
- Рестораны и кафе обслуживают посетителей в заведении, но максимум - до шести человек за одним столом (на улице за стол можно сесть вдесятером).
Находящимся в Португалии британским туристам на прошлой неделе пришлось быстро менять планы, после того, как Британия вычеркнула страну из списка "безопасных" из-за озабоченности непальской мутацией так называемого индийского варианта. С восьмого июня, в соответствии с новым статусом страны, британцам не рекомендуется ездить в Португалию, а вернувшимся нужно будет изолироваться на 10 дней.
Нидерланды
Правительство Нидерландов пятого июня перешло на более низкий уровень локдауна: открыты были почти все категории заведений, и не только. Но для туристов из большинства государств страна по-прежнему закрыта.
- В гости теперь разрешается ходить компанией до четырех человек.
- Рестораны и кафе принимают гостей в помещении или на террасах. За столом могут находиться четыре человека. Между столами сохраняется социальная дистанция в 1,5 метра.
- Музеи и исторические здания снова открыты, с ограничениями по заполняемости.
- 30 июня, возможно, отменят еще ряд карантинных правил. Решение об этом будет принято 22 июня.
Ирландия
Второго июня открылись отели для туристов. С седьмого июня домохозяйства, где живут непривитые люди, могут принимать гостей из других таких же домов. Рестораны и бары открыты для групп максимум из шести человек. Разрешены свадьбы с 25 гостями.
Дальнейшие отмены карантинных правил планируются на 5 июля.
Швеция
В прошлом году Швеция долго не вводила ограничения, а в нынешнем отменяет их последней из скандинавских стран. Большая часть магазинов и ресторанов работает.
- В рестораны разрешено приходить группой до четырех человек, они работают с дистанцированием.
- Повышен порог заполняемости спортивных арен, концертов на открытом воздухе, кинотеатров и рынков.