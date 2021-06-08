Как Европа выходит из карантина: ограничения по странам континента

Страны ЕС пока не ввели вакцинные паспорта, которые готовятся представить в июле, но по мере того как начинается туристический сезон, внутренних ограничений становится все меньше, рассказывает BBC.

Мы рассказываем об ограничениях, действующих в самых крупных странах Европы, и о том, открыты ли они для туристов. Из числа европейских стран россиян сейчас принимают только Греция, Хорватия, Черногория и Кипр.

Франция

Начиная с 9 июня, страна будет принимать посетителей из многих стран мира, включенных в "зеленый" и "желтый" список. Однако туристы из России Францию пока не могут, поскольку применяемая там вакцина "Спутник V" официально не одобрена в Европе. В самой стране действуют такие меры:

Комендантский час, который сейчас начинается в девять вечера, будет перенесен на одиннадцать.

Ресторанам, кафе и барам можно будет обслуживать посетителей в помещении, но заполненность будет ограничена 50%. За одним столом можно будет сидеть максимум шестерым.

Музеи, кинотеатры, спортивные арены и магазины не первой необходимости смогут пускать внутрь больше посетителей и клиентов.



По нынешним планам правительства, 30 июня все внутренние ограничения и комендантский час должны быть отменены полностью.





Великобритания

Великобритания в состав Европейского союза больше не входит. В Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе действующие правила немного различаются - например в том, сколько человек из разных домов могут сесть за стол в ресторане.

Въезд в страну туристов по-прежнему не рекомендуется: прибывающие из стран "желтого" списка (в том числе России) обязаны изолироваться в течение 10 дней и предъявить два отрицательных теста на коронавирус. Те, кто прибывают из государств, включенных в "красный список" (например, из Индии), обязаны проходить изоляцию в специальной гостинице.

В Англии, которая в мае перешла с четвертого на третий уровень локдауна, можно многое: