В Эстонию начинают понемногу возвращаться туристы: в апреле их было уже значительно больше, чем в прошлом году

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, рост численности туристов обусловлен прежде всего тем, что год назад, в апреле, использование предприятий по размещению было ограничено. “В этом году люди поступали значительно смелее и в предприятиях по размещению останавливалось 50 000 местных туристов, что более чем в три раза больше, чем в этом же месяце год назад”, — уточнила Лаурмаа.

Зарубежных гостей по-прежнему было мало, однако почти в шесть раз больше, чем годом ранее. Всего в предприятиях по размещению останавливалось 9000 зарубежных туристов. Из Финляндии и Латвии их было свыше тысячи, из Германии — 726 туристов, из Литвы — 634 и из России — 596 туристов.

Преобладающая часть зарубежных гостей предпочитала останавливаться в Харьюском уезде, далее следуют Тартуский, Пярнуский и Вильяндиский уезды. Среди местных туристов 40% останавливались в Харьюском уезде, 13% — в Тартуском и 9% — в Пярнуском уездах.

Всего туристы провели в предприятиях по размещению 129 000 ночей, из которых 75% были ночевками местных туристов и 25% — зарубежных гостей. Общее число ночевок увеличилось в два раза.

В апреле свои услуги предлагали 915 предприятий по размещению, что на 10% больше, чем годом ранее. В распоряжении гостей имелось 19 000 номеров и 44 000 койко-мест. Заполняемость номеров составила 15%. Стоимость проживания на человека составила в среднем 28 евро в сутки, что в сравнении с очень низкой ценой прошлого года на девять евро дороже. Суточная стоимость проживания в Харьюском уезде составила в среднем 29 евро, в Пярнуском уезде — 28 евро, а в Ида-Вируском и Тартуском уездах — по 26 евро в сутки.