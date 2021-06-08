Не пропустите: Выставка кимоно в музее Адамсона-Эрика в Таллинне
Музей Адамсона-Эрика снова открывает двери после ремонта 11 июня и предлагает посетителям две новых экспозиции. Подготовленная в сотрудничестве с японскими специалистами выставка знакомит посетителей с прекрасным феноменом кимоно, а также этикетом, искусством текстиля и культурой одежды, связанными с ним. Обновленная постоянная экспозиция представляет публике творчество художника Адамсона-Эрика во всем его многообразии — от картин до самобытной керамики и предметов ювелирного искусства. В музее также откроется новая аудитория для обучающих мероприятий, где их участники смогут с еще большим комфортом погрузиться в мир искусства.
Выставка “Кимоно. Прикосновение красоты Японии” впервые представляет в Эстонии один из самых известных и прекрасных символов Японии — кимоно. Она позволяет приобщиться к японской культуре через искусство текстиля, рассматривая повседневные и праздничные типы кимоно и оби текущего и прошлого столетий, предназначенные для разных времен года и знаменательных событий. Выставка состоит из трех разделов, взаимно дополняющих друг друга, и подготовлена в сотрудничестве с Международной ассоциацией художников суми-э, художницей Токимото Хисако и фотографом Айхарой Киоко.
Международная ассоциация суми-э предоставила для выставки традиционные кимоно из своей коллекции, созданные различными мастерами. Все экспонаты из этой коллекции действительно носились в прошлом веке. Раздел дает представление о материалах, узорах ткани и элементах декора традиционных кимоно, а также об использовании родового знака. Вторая часть выставки демонстрирует избранные авторские комплекты кимоно, созданные Токимото Хисако, художницей и исследовательницей истории кимоно и традиционных технологий текстиля. Ее опыт изучения, использования и преподавания японских традиционных технологий изготовления и покраски текстиля насчитывает почти 50 лет. В выставку включены 25 комплектов ее авторства, выполненные и декорированные с применением старинных технологий крашения. На цокольном этаже расположена выставка фотографий японской фотохудожницы Айхары Киоко, исследующей культуру гейш, которая рассказывает о традициях ношения кимоно среди майко и гейко в киотских районах ханамати. В этих сообществах гейш изысканная культура изготовления и ношения кимоно сохранилась в неизменном и аутентичном виде.
Постоянная экспозиция “Адамсон-Эрик. Модернизм и многообразие” представляет мир творчества легендарного эстонского художника Адамсона-Эрика, по-новому раскрывая публике его живопись, а также прикладное и ювелирное искусство. Новая постоянная экспозиция, получившая свежее пространственное решение, демонстрирует многогранный талант художника как эмоционального живописца, а также выдающегося дизайнера, подчеркивая его бездонный багаж идей и динамичное перемещение между различными сферами искусства. Экспозиция содержит приблизительно 400 предметов, и некоторые из них выставляются впервые.
Адамсон-Эрик (1902‒1968), один из наиболее примечательных эстонских художников-модернистов, талантливый и разносторонний творец, стал легендой уже при жизни. Он принадлежит к числу немногих, одинаково сильных как в живописи, так и почти во всех видах прикладного искусства и дизайна. В 1920-х и 1930-х годах Адамсон-Эрик был одной из наиболее космополитичных фигур среди художников Эстонии — он много путешествовал, а также жил и работал в нескольких европейских странах. Более того, он был активным участником культурной и светской жизни, организации мероприятий и формирования политики в сфере искусства, а в качестве харизматичного и талантливого преподавателя оказал влияние на несколько поколений. Богатое творчество Адамсона-Эрика отражает развитие живописи и прикладного искусства в Эстонии на протяжении более чем сорока лет. Адамсона-Эрика можно рассматривать как новатора и первопроходца, чьи образ мышления, свежий подход и самобытность в создании образов способствовали рождению новых тенденций в эстонской керамике, росписи фарфора, художественной обработке кожи, ювелирном искусстве и текстиле.
На обеих выставках будут проводиться мероприятия для публики всех возрастов –взрослых, детей и подростков, — а также состоятся презентации трех книг: издания, знакомящего читателя с культурой кимоно, и путеводителя по музей Адамсона-Эрика на эстонском и английском языке.
Открытый после ремонта музей Адамсона-Эрика приветствует гостей более светлым просторным фойе в новом оформлении. Любителей искусства также ждет аудитория, созданная специально для образовательных мероприятий. Выставка “Кимоно. Прикосновение красоты Японии” открыта до 21 ноября 2021.
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