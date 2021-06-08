Не пропустите: Выставка кимоно в музее Адамсона-Эрика в Таллинне

Адамсон-Эрик (1902‒1968), один из наиболее примечательных эстонских художников-модернистов, талантливый и разносторонний творец, стал легендой уже при жизни. Он принадлежит к числу немногих, одинаково сильных как в живописи, так и почти во всех видах прикладного искусства и дизайна. В 1920-х и 1930-х годах Адамсон-Эрик был одной из наиболее космополитичных фигур среди художников Эстонии — он много путешествовал, а также жил и работал в нескольких европейских странах. Более того, он был активным участником культурной и светской жизни, организации мероприятий и формирования политики в сфере искусства, а в качестве харизматичного и талантливого преподавателя оказал влияние на несколько поколений. Богатое творчество Адамсона-Эрика отражает развитие живописи и прикладного искусства в Эстонии на протяжении более чем сорока лет. Адамсона-Эрика можно рассматривать как новатора и первопроходца, чьи образ мышления, свежий подход и самобытность в создании образов способствовали рождению новых тенденций в эстонской керамике, росписи фарфора, художественной обработке кожи, ювелирном искусстве и текстиле.