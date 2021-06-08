Исследование: только 17% жителей Эстонии планируют отдохнуть летом за границей

Если за последние девять месяцев только 6% эстоноземельцев выезжали на отдых за рубеж, то в летние месяцы это планирует сделать уже 17% респондентов. 28% жителей Эстонии сделали свой выбор в пользу внутреннего туризма, 27% решения пока не приняли, а 28% респондентов не будут во время отпуска путешествовать ни по Эстонии, ни за рубежом.

По словам Кайрит Лухт, менеджера по личному страхованию If Kindlustus, можно заметить, что, хотя многие отказались от поездок во время зимнего отпуска на лыжные и солнечные курорты, с приближением лета интерес к путешествиям вырос.

“Мы неизменно видим подъем интереса к путешествиям в летний сезон, но на текущий год определенно повлияет отступление пандемии и бóльшая открытость стран для туристов. Люди также стали более информированными и, к счастью, большинство из них отправляется в поездку с оформленным страхованием путешествий. В этом году часто оформляется страхование с покрытием от COVID-19”, — пояснила Лухт.

Больше всего планы путешествий разрабатывают жители Эстонии в возрасте 18–24 и 35–54 лет. Около тридцати процентов из них планируют ограничиться внутренним туризмом, и чуть более двадцати процентов намерены посетить зарубежные страны. Более скромные планы на отдых у людей в возрасте от 55 до 65 лет, из которых 21% выбрал внутренний туризм, и 14% респондентов хотят выехать за пределы Эстонии.

Если сделать выборку по регионам, то окажется, что менее всего заинтересованы во внутреннем туризме жители Восточной Эстонии (19%), а более всего — жители Южной Эстонии (32%). Наименьшее количество загранпоездок намерены совершить жители Центральной Эстонии (11%), а больше всего зарубежные страны привлекают жителей Северной и Западной Эстонии, — доля которых достигает почти двадцати процентов.