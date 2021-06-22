Где искупаться? Самые живописные озера Эстонии, где можно хорошо отдохнуть в жару

Озеро Выртсъярв

Viljandi maakond, Oiu küla







Озеро Выртсъярв – это самый крупный внутренний водоём Эстонии. Красивые виды на озеро открываются как из гостевого центра на северном берегу, так и из домиков для отдыха, разбитых вокруг озера. Берега озера низкие и местами заболоченные, однако, в Вайбла вас ждут отличные песчаные пляжи. Рядом с туристическим центром установлена смотровая вышка, с которой открывается красивый вид на озеро и места для пикников. В порту Ойу можно спустить на воду лодки или отправиться в увеселительную поездку на паруснике. * Площадь озера 720 м2 * Уже много лет озеро является крупнейшим природным питомником угрей в Европе * вокруг озера удобно путешествовать как пешком, так и на велосипеде

Зона отдыха на северном побережье Чудского озера и гостевой центр Каукси



Ida-Viru maakond, Kauksi küla







Чудское озеро - одно из крупнейших озер Европы. В Каукси расположен прекрасный пляж. Зона отдыха на северном побережье Чудского озера простирается от Таммиспяэ до Васкнарвы. Здесь находятся верховые и низовые болота, дюны Ярвевялья и Смольница. Зона отдыха богата реками. Например, озерная система Куртна включает в себя примерно 40 озер на площади около 30 км2. Также здесь открыт туристический центр, который знакомит посетителей с особенностями местной природы и возможностями отдыха в Причудье. Можно остановиться в кемпинге, старинном домике или разбить палатку.

Саадъярв

Tartu maakond, Äksi alevik





