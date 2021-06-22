Новости
22.06.2021, 08:01

Где искупаться? Самые живописные озера Эстонии, где можно хорошо отдохнуть в жару

 (2)
F
Отпуск, солнце, пляж... Уже так хочется искупаться! Пока в море вода еще холодная, то стоит запланировать в поездку на озера Эстонии. Выбор большой - в Эстонии около 1500 озер. На большинстве популярных озер оборудован пляж, места для палаток и разведения кострах, есть удобный спуск в воду, также вокруг многих водоемов проложены туристические походные тропы. Портал VisitEstonia рассказал о самых живописных эстонских озерах!

Озеро Выртсъярв

Viljandi maakond, Oiu küla

Озеро Выртсъярв – это самый крупный внутренний водоём Эстонии. Красивые виды на озеро открываются как из гостевого центра на северном берегу, так и из домиков для отдыха, разбитых вокруг озера. Берега озера низкие и местами заболоченные, однако, в Вайбла вас ждут отличные песчаные пляжи. Рядом с туристическим центром установлена смотровая вышка, с которой открывается красивый вид на озеро и места для пикников. В порту Ойу можно спустить на воду лодки или отправиться в увеселительную поездку на паруснике. * Площадь озера 720 м2 * Уже много лет озеро является крупнейшим природным питомником угрей в Европе * вокруг озера удобно путешествовать как пешком, так и на велосипеде

Зона отдыха на северном побережье Чудского озера и гостевой центр Каукси


Ida-Viru maakond, Kauksi küla

Чудское озеро - одно из крупнейших озер Европы. В Каукси расположен прекрасный пляж. Зона отдыха на северном побережье Чудского озера простирается от Таммиспяэ до Васкнарвы. Здесь находятся верховые и низовые болота, дюны Ярвевялья и Смольница. Зона отдыха богата реками. Например, озерная система Куртна включает в себя примерно 40 озер на площади около 30 км2. Также здесь открыт туристический центр, который знакомит посетителей с особенностями местной природы и возможностями отдыха в Причудье. Можно остановиться в кемпинге, старинном домике или разбить палатку.

Саадъярв

Tartu maakond, Äksi alevik

Саадъярв – это единственное озеро, относящееся как к 10 крупнейшим, так и 10 глубочайшим озёрам Эстонии. Площадь озера составляет 708 га, максимальная глубина – 25 метров. Саадъярв находится в ландшафтном заказнике Вооремаа, прямо на границе Тартуского и Йыгеваского уездов. С озером Саадъярв и озерными валунами связаны легенды о мифическом герое эстонцев – Калевипоэге. Саадъярв – это популярное место отдыха, где интересно круглый год. В этом районе есть множество памятников культуры, музеев, мест для ночлега, развлечений, а также несколько песчаных пляжей с игровыми площадками.

Озеро Вагула

Võru maakond, Järvere küla

Озеро Вагула расположено в 2 км к западу от города Выру. Площадь озера составляет 602,8 га, протяженность береговой линии – 17,8 километров (длина – 4,6 км, ширина – около 1,7 км). Максимальная глубина – 11,5 метров (средняя глубина – 5,3 м). Берега низкие, в основном песчаные или галечные. В озере сильное течение: самая длинная в Эстонии река Выханду проходит через озеро Вагула и несет свои воды в Чудское озеро по т. н. «Итальянскому каналу». Озеро богато рыбой. Здесь водятся лещ, окунь, ерш, плотва, щука, язь, сазан и др. Из водоплавающих птиц здесь гнездятся большие поганки, лысухи, кряквы, чирки и т.д.

Водохранилище Паункюла

Harju maakond, Kiruvere küla

Этот крупнейший и богатейший рыбой водоем в южной части уезда Харьюмаа был создан в 1960 году в результате расширения реки Пирита между Паункюла и Арду. На данный момент площадь водохранилища вместе с островами составляет 447,2 га. На его территории находится около десятка островов, крупнейшие из которых – Сеапилли, Тудре и Мустаканну. Летом этот водоем является популярным местом рыбалки и купания. У центра отдыха Paunküla можно взять напрокат лодки, каноэ и водные велосипеды, а также баню на плоту. В водоеме обитают плотва, окунь, щука, лещ, линь, ерш, карась. Реже можно встретить угря и серебряного карася. На островах водится много гадюк.

Озеро Каруярв и пляж

Saare maakond, Paiküla


Каруярв – старейшее озеро на Сааремаа, ему около 8000 лет. Площадь находящегося под охраной озера составляет около 330 га, наибольшая глубина – 6 метров. На озере Каруярв расположены пять островов. Дно озера преимущественно песчаное. Согласно народному преданию, озеро получило свое название (рус. Медвежье озеро) из-за того, что в этом месте когда-то повздорили семь медведей. Чтобы их разнять, Богу пришлось наслать такой сильный дождь, что в результате образовалось озеро. Медведи разошлись, каждый в свою сторону. Так и образовались на озере семь бухт. Песчаные берега озера Каруярв пользуются большой популярностью среди туристов, при желании можно остановиться в кемпинге.

Озеро Тыхела

Pärnu maakond, Männikuste küla

Озеро Тыхела – одно из красивейших озёр Пярнуского уезда и всей Западной Эстонии. Оно занимает по величине 15-е место в Эстонии, его площадь составляет 338,5 га. Из северо-западной части озера берёт начало одна из известнейших рек - Паадрема. Свою славу она приобрело благодаря тому, что здесь водятся раки. Озеро также богато рыбой, поэтому пользуется большой популярностью среди рыбаков-любителей. На восточном берегу озера расположен пляж, идеально подходящий для купания и семейного отдыха. Здесь будет интересно отдыхающим всех возрастов. Имеется уголок отдыха, площадка для волейбола, детская игровая площадка и смотровая вышка. Это место отлично подходит для пикника, расслабления и наслаждения природой.

Пюхаярв

Valga maakond, Otepää linn

Озеро Пюхаярв со своей извилистой береговой линией является крупнейшим и живописнейшим озером в регионе. На озере расположены пять островов. В северной оконечности Пюхаярв находится пляж с площадками для игры в мяч, детской игровой площадкой, местами для отдыха, кафе и лодочной пристанью. В южной оконечности озера находится зона отдыха Коолиранна и берет начало река Вяйке-Эмайыги. В парке Пюхаярв начинается туристическая тропа Мурруметса, а также вокруг озера еще одна прогулочная тропа длиной 12 км. Берега озера изобилуют родниками, самый известный из них Армуалликас (пер. - "Источник любви") в береговой излучине у хутора Пословитса. В 1991 г. озеро освятил Далай-Лама Тензин Гвацо, о чем свидетельствует деревянная скульптура на берегу озера со стороны парка.

Озеро Тамула

Võru maakond, Võru

Озеро Тамула, расположенное прямо у границы города Выру, является излюбленным местом туристов. На пляже есть детские аттракционы, тренажеры для любителей спорта и пляжное бунгало, где можно летом насладиться солнечными лучами. На закате можно прокатиться на паруснике Tuuletark. Увеселительные поездки для групп с сауной и грилем предлагает Tamula Vanake. В зимний период на озере Тамула проходят рыболовные соревнования и зимние ралли. Озеро Тамула вошло в список из 28-ми туристических объектов в Южной Эстонии, которые были отмечены специальным знаком National Geographic.

Вильяндиское озеро

Viljandi maakond, Viljandi

Вильяндиское озеро находится в древней долине, глубина которой достигает 11 метров, ширина – 450 метров, а длина – 4600 метров. Озеро получило известность благодаря песне, в которой рассказывается о лодочнике из Вильянди, мечтающем об увиденной в юности девушке с прекрасными голубыми глазами. И сегодня находятся романтики, которые отправляются на свидание с любимыми на лодке и устраивают пикник на берегу. Проложенная вокруг озера тропа, протяженностью 12 километров, ведет путешественника к находящейся на другом берегу смотровой площадке, откуда открывается вид на замечательный и своеобразный силуэт города.

Озеро Сууръярв в Рыуге

Võru maakond, Rõuge alevik

Озеро Сууръярв (Большое озеро) или Ныйаярв (Ведьмино озеро) находится в долине и относится к цепи озер Рыуге. Озеро Сууръярв является самым глубоким озером Эстонии - его глубина составляет 38 метров. На берегу озера расположен благоустроенный общественный песчаный пляж, а вдоль берега проходит походная тропа по долине Рыуге. В середине лета на озере проходит ежегодный Водный праздник Рыуге и Лодочное ралли. Находящийся неподалеку от озера хутор Саарсилла предлагает аренду лодок для компаний до 10 человек. Озеро Сууръярв в Рыуге входит в список из 23 уникальных объектов Южной Эстонии, каждый из которых обозначен специальным знаком National Geographic.

Учебная тропа вокруг озера Парика

Viljandi maakond, Aimla küla

Тропа вокруг озера Парика известна благодаря небольшому болотистому озеру в форме сердца. Тропа проходит по пересеченной лесной местности и поднимается на возвышенность, где вы сможете остановиться на пикник и искупаться в озере, воде которого приписываются омолаживающие свойства. Круговая тропа ведет вокруг озера вдоль небольших заболоченных участков и ягодных кочек. Широкая мощеная тропа прекрасно подойдет для групп, а также людей с ограниченными возможностями.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)