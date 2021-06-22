Где искупаться? Самые живописные озера Эстонии, где можно хорошо отдохнуть в жару
Озеро Выртсъярв
Озеро Выртсъярв – это самый крупный внутренний водоём Эстонии. Красивые виды на озеро открываются как из гостевого центра на северном берегу, так и из домиков для отдыха, разбитых вокруг озера. Берега озера низкие и местами заболоченные, однако, в Вайбла вас ждут отличные песчаные пляжи. Рядом с туристическим центром установлена смотровая вышка, с которой открывается красивый вид на озеро и места для пикников. В порту Ойу можно спустить на воду лодки или отправиться в увеселительную поездку на паруснике. * Площадь озера 720 м2 * Уже много лет озеро является крупнейшим природным питомником угрей в Европе * вокруг озера удобно путешествовать как пешком, так и на велосипеде
Зона отдыха на северном побережье Чудского озера и гостевой центр Каукси
Ida-Viru maakond, Kauksi küla
Чудское озеро - одно из крупнейших озер Европы. В Каукси расположен прекрасный пляж. Зона отдыха на северном побережье Чудского озера простирается от Таммиспяэ до Васкнарвы. Здесь находятся верховые и низовые болота, дюны Ярвевялья и Смольница. Зона отдыха богата реками. Например, озерная система Куртна включает в себя примерно 40 озер на площади около 30 км2. Также здесь открыт туристический центр, который знакомит посетителей с особенностями местной природы и возможностями отдыха в Причудье. Можно остановиться в кемпинге, старинном домике или разбить палатку.
Саадъярв
Саадъярв – это единственное озеро, относящееся как к 10 крупнейшим, так и 10 глубочайшим озёрам Эстонии. Площадь озера составляет 708 га, максимальная глубина – 25 метров. Саадъярв находится в ландшафтном заказнике Вооремаа, прямо на границе Тартуского и Йыгеваского уездов. С озером Саадъярв и озерными валунами связаны легенды о мифическом герое эстонцев – Калевипоэге. Саадъярв – это популярное место отдыха, где интересно круглый год. В этом районе есть множество памятников культуры, музеев, мест для ночлега, развлечений, а также несколько песчаных пляжей с игровыми площадками.
Озеро Вагула
Озеро Вагула расположено в 2 км к западу от города Выру. Площадь озера составляет 602,8 га, протяженность береговой линии – 17,8 километров (длина – 4,6 км, ширина – около 1,7 км). Максимальная глубина – 11,5 метров (средняя глубина – 5,3 м). Берега низкие, в основном песчаные или галечные. В озере сильное течение: самая длинная в Эстонии река Выханду проходит через озеро Вагула и несет свои воды в Чудское озеро по т. н. «Итальянскому каналу». Озеро богато рыбой. Здесь водятся лещ, окунь, ерш, плотва, щука, язь, сазан и др. Из водоплавающих птиц здесь гнездятся большие поганки, лысухи, кряквы, чирки и т.д.
Водохранилище Паункюла
Этот крупнейший и богатейший рыбой водоем в южной части уезда Харьюмаа был создан в 1960 году в результате расширения реки Пирита между Паункюла и Арду. На данный момент площадь водохранилища вместе с островами составляет 447,2 га. На его территории находится около десятка островов, крупнейшие из которых – Сеапилли, Тудре и Мустаканну. Летом этот водоем является популярным местом рыбалки и купания. У центра отдыха Paunküla можно взять напрокат лодки, каноэ и водные велосипеды, а также баню на плоту. В водоеме обитают плотва, окунь, щука, лещ, линь, ерш, карась. Реже можно встретить угря и серебряного карася. На островах водится много гадюк.
Озеро Каруярв и пляж
Каруярв – старейшее озеро на Сааремаа, ему около 8000 лет. Площадь находящегося под охраной озера составляет около 330 га, наибольшая глубина – 6 метров. На озере Каруярв расположены пять островов. Дно озера преимущественно песчаное. Согласно народному преданию, озеро получило свое название (рус. Медвежье озеро) из-за того, что в этом месте когда-то повздорили семь медведей. Чтобы их разнять, Богу пришлось наслать такой сильный дождь, что в результате образовалось озеро. Медведи разошлись, каждый в свою сторону. Так и образовались на озере семь бухт. Песчаные берега озера Каруярв пользуются большой популярностью среди туристов, при желании можно остановиться в кемпинге.
Озеро Тыхела
Озеро Тыхела – одно из красивейших озёр Пярнуского уезда и всей Западной Эстонии. Оно занимает по величине 15-е место в Эстонии, его площадь составляет 338,5 га. Из северо-западной части озера берёт начало одна из известнейших рек - Паадрема. Свою славу она приобрело благодаря тому, что здесь водятся раки. Озеро также богато рыбой, поэтому пользуется большой популярностью среди рыбаков-любителей. На восточном берегу озера расположен пляж, идеально подходящий для купания и семейного отдыха. Здесь будет интересно отдыхающим всех возрастов. Имеется уголок отдыха, площадка для волейбола, детская игровая площадка и смотровая вышка. Это место отлично подходит для пикника, расслабления и наслаждения природой.
Пюхаярв
Озеро Пюхаярв со своей извилистой береговой линией является крупнейшим и живописнейшим озером в регионе. На озере расположены пять островов. В северной оконечности Пюхаярв находится пляж с площадками для игры в мяч, детской игровой площадкой, местами для отдыха, кафе и лодочной пристанью. В южной оконечности озера находится зона отдыха Коолиранна и берет начало река Вяйке-Эмайыги. В парке Пюхаярв начинается туристическая тропа Мурруметса, а также вокруг озера еще одна прогулочная тропа длиной 12 км. Берега озера изобилуют родниками, самый известный из них Армуалликас (пер. - "Источник любви") в береговой излучине у хутора Пословитса. В 1991 г. озеро освятил Далай-Лама Тензин Гвацо, о чем свидетельствует деревянная скульптура на берегу озера со стороны парка.
Озеро Тамула
Озеро Тамула, расположенное прямо у границы города Выру, является излюбленным местом туристов. На пляже есть детские аттракционы, тренажеры для любителей спорта и пляжное бунгало, где можно летом насладиться солнечными лучами. На закате можно прокатиться на паруснике Tuuletark. Увеселительные поездки для групп с сауной и грилем предлагает Tamula Vanake. В зимний период на озере Тамула проходят рыболовные соревнования и зимние ралли. Озеро Тамула вошло в список из 28-ми туристических объектов в Южной Эстонии, которые были отмечены специальным знаком National Geographic.
Вильяндиское озеро
Вильяндиское озеро находится в древней долине, глубина которой достигает 11 метров, ширина – 450 метров, а длина – 4600 метров. Озеро получило известность благодаря песне, в которой рассказывается о лодочнике из Вильянди, мечтающем об увиденной в юности девушке с прекрасными голубыми глазами. И сегодня находятся романтики, которые отправляются на свидание с любимыми на лодке и устраивают пикник на берегу. Проложенная вокруг озера тропа, протяженностью 12 километров, ведет путешественника к находящейся на другом берегу смотровой площадке, откуда открывается вид на замечательный и своеобразный силуэт города.
Озеро Сууръярв в Рыуге
Озеро Сууръярв (Большое озеро) или Ныйаярв (Ведьмино озеро) находится в долине и относится к цепи озер Рыуге. Озеро Сууръярв является самым глубоким озером Эстонии - его глубина составляет 38 метров. На берегу озера расположен благоустроенный общественный песчаный пляж, а вдоль берега проходит походная тропа по долине Рыуге. В середине лета на озере проходит ежегодный Водный праздник Рыуге и Лодочное ралли. Находящийся неподалеку от озера хутор Саарсилла предлагает аренду лодок для компаний до 10 человек. Озеро Сууръярв в Рыуге входит в список из 23 уникальных объектов Южной Эстонии, каждый из которых обозначен специальным знаком National Geographic.
Учебная тропа вокруг озера Парика
Тропа вокруг озера Парика известна благодаря небольшому болотистому озеру в форме сердца. Тропа проходит по пересеченной лесной местности и поднимается на возвышенность, где вы сможете остановиться на пикник и искупаться в озере, воде которого приписываются омолаживающие свойства. Круговая тропа ведет вокруг озера вдоль небольших заболоченных участков и ягодных кочек. Широкая мощеная тропа прекрасно подойдет для групп, а также людей с ограниченными возможностями.