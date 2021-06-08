Россиянам стало проще пересекать эстонско-российскую границу(15)
“Один из таких упрощающих элементов — действующая справка о пройденной вакцинации или документы, подтверждающие факт болезни. Это позволяет российским гражданам легче пересекать границу в обоих направлениях. Такие люди после пересечения границы больше не должны находиться на карантине, поэтому они делают это чаще. Пересечение границы упрощается с каждым днем”, — сообщил глава Нарвского погранпункта Юллар Кустала.
Рост активности на границе благоволит и восстановлению международного автобусного сообщения.
“Уже в первые дни было видно, что спрос относительно высокий. Билеты были распроданы, и мы добавили дополнительные рейсы. Сегодня (8 июня — прим. ред.) обсуждали, как еще больше увеличить число отправлений в ближайшие недели”, — рассказал член правления Lux Express Райт Реммель.