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08.06.2021, 14:45

Сюрприз для Tallink: правительство Эстонии разрешило возобновить круизы в Стокгольм начиная с 11 июня

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Foto: Tallink
Сегодня правительство Эстонии решило, что начиная с 11 июня можно возобноваить круизы по маршруту Таллинн-Стокгольм, однако паромная компания Tallink пока занимает выжидательную позицию, поскольку уровень заражения коронавирусом в Швеции высок.

Председатель правления Tallink Пааво Ныгене сказал rusERR, что особые условия поездок пока не согласованы, поэтому рано говорить что-то конкретное о возобновлении работы паромного маршрута.

“Если жители Эстонии поедут в Швецию провести время, то необходимо, чтобы они могли по возможности безопасно вернуться домой”, — сказал Ныгене.

Он пояснил, что показатель инфицирования в Швеции сейчас высокий, и в Евросоюзе пока нет договоренности, какими бы могли быть особые условия для путешествий.

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