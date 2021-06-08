Сюрприз для Tallink: правительство Эстонии разрешило возобновить круизы в Стокгольм начиная с 11 июня

Председатель правления Tallink Пааво Ныгене сказал rusERR, что особые условия поездок пока не согласованы, поэтому рано говорить что-то конкретное о возобновлении работы паромного маршрута.

“Если жители Эстонии поедут в Швецию провести время, то необходимо, чтобы они могли по возможности безопасно вернуться домой”, — сказал Ныгене.

Он пояснил, что показатель инфицирования в Швеции сейчас высокий, и в Евросоюзе пока нет договоренности, какими бы могли быть особые условия для путешествий.