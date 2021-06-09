Британцам рекомендуют проводить отпуска на родине из-за COVID-19

“Думаю, мой совет людям — провести отпуск на родине”, — приводит телеканал слова Юстиса.

По данным Sky News, вместо поездок за границу Юстис советует британцам посетить “замечательные места” в Великобритании. При этом Юстис добавил, что люди могут отправиться в другую страну, которая включена в “зеленый” список.

“Очевидно, некоторые люди захотят отправиться за границу. В “зеленом” списке есть небольшое количество стран. Если они хотят путешествовать, они могут это делать, но, очевидно, им нужно понимать, что в этом есть риски”, — заявил министр.

Министр заявил, что сам никуда не собирается выезжать в этом году.

“Я останусь дома. У меня нет намерений путешествовать или ехать в отпуск за границу этим летом”, — приводит телеканал слова Юстиса.

На официальном сайте правительства Великобритании размещены рекомендации, согласно которым людям стоит воздержаться от международных поездок.

“Пандемия COVID-19 продолжает оказывать влияние на международные поездки”, — говорится в сообщении на сайте.

“Ни одно путешествие не лишено рисков, а также многие страны закрыли границы или ограничили въезд для туристов из Великобритании”, — отмечает правительство.

Кроме того, в рекомендациях на сайте указывается, что “любая страна в дальнейшем может ограничить путешествия или в кратчайшие сроки ввести новые правила, в частности, из-за нового варианта COVID-19”.

В Англии, Уэльсе и ряде районов Шотландии с 17 мая отменили значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, разрешили международное сообщение с “зелеными” странами, в том числе в Сингапур и Исландию. Также были разрешены поездки в Португалию, однако на прошлой неделе правительство исключило страну из “зеленого” списка.

В Великобритании за время пандемии выявили свыше 4,5 млн заражений COVID-19, более 127,8 тыс. инфицированных скончались, более 4,2 млн пациентов выздоровели.