В Италии запустили поезд по маршруту “земель Данте”

Поезд будет отправляться каждые выходные. Маршрут предусматривает поездку на весь день — из Флоренции в Раввену и обратно. По пути обещают “неповторимые пейзажи”. Ожидается, что маршрут привлечет новых туристов в регион, сообщает портал 34travel.me.