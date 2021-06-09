09.06.2021, 09:02
В Италии запустили поезд по маршруту “земель Данте”
Photo by Jonathan Körner on Unsplash
В Италии открыли новый железнодорожный маршрут по “землям Данте Алигьери”. Он начинается во Флоренции, где родился итальянский поэт, и заканчивается в Равенне, где он умер.
Поезд будет отправляться каждые выходные. Маршрут предусматривает поездку на весь день — из Флоренции в Раввену и обратно. По пути обещают “неповторимые пейзажи”. Ожидается, что маршрут привлечет новых туристов в регион, сообщает портал 34travel.me.
Первый рейс уже отправился в воскресенье, 6 июня. Среди пассажиров были министр культур Дарио Франческини, представители местных властей и дирижер Риккардо Мутти, который руководил оркестром на одной из остановок в городке Марради.