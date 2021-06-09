Европарламент намерен утвердить единый цифровой COVID-сертификат(9)
К 1 июля новый документ должны ввести все страны-члены ЕС, Эстония же должна начать его выдачу в ближайшие дни.
“За последние недели я получил несколько писем от вакцинированных граждан Голландии, которых задерживали на границе с Германией, потому что Германия не принимает сертификаты вакцинации на голландском языке. И дело не в Германии и не в Нидерландах, но это пример того, что могло бы происходить этим летом во всем Европейском союзе. 27 разных национальных систем с разными правилами, разными языковыми требованиями, разными технологиями, един был только хаос”, — говорит депутат Европарламента от Нидерландов Йероен Ленаеарс.
“Сертификат устранит некоторые препятствия. Но в какой степени он действительно откроет Европу, будет зависеть от стран-членов и их стремления принять единый европейский подход. Потому что сегодня они даже не используют единую ковидную карту и не применяют систему единых цветовых кодов. Они просто наотрез отказываются, говоря, что меры борьбы с COVID — вопрос национальной компетенции”, — поясняет депутат Европарламента от Нидерландов София ин’т Вельд.