Tallink начинает продажу специальных летних круизов из Таллинна на Аландские острова

Этим летом Tallink откроет для эстонских клиентов летний сезон, предложив специальные круизы на Аландские острова с заходом в Мариехамн на борту легендарного судна Silja Serenade. По планам концерна, отправления из Таллинна состоятся 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 июля.

Комментируя открытие продаж летних круизов 2021 года на эстонском рынке, директор отдела продаж и клиентских продуктов Tallink Grupp (Head of Group Products and Sales, Tallink Grupp) Марина Йыги сказала: “Учитывая хорошие темпы вакцинации в наших странах, мы ожидаем, что с 1 июля возобновятся и туристические поездки между Эстонией и Финляндией. Мы особенно рады предложить нашим эстонским клиентам долгожданные летние круизы на Аландские острова и познакомиться с Silja Serenade — великолепным судном, признанным самым популярным у наших финских клиентов этой весной".

"Опираясь на позитивные отзывы наших клиентов, отметивших одним из наиважнейших элементов круиза возможность насладиться отменными блюдами, мы предлагаем своим гостям разнообразные возможности — от уличной еды и богатого шведского стола до эксклюзивного а-ля карт меню NORDIC, навеянного духом состоявшегося в прошлом году в Таллинне финального турнира лучших шеф-поваров Европы Bocuse d’Or, которое специально для Tallink составил представитель Эстонии Артур Казарицкий”, — добавила Йыги.

“Со своей стороны, мы сделали все необходимые приготовления, чтобы наши клиенты чувствовали себя безопасно и не испытывали бы дискомфорта на протяжении всего круиза — в ресторанах, магазинах и во время приятного времяпровождения на борту судна, наслаждаясь в полной мере комфортным отдыхом на Балтийском море”, — сказала Йыги.

Продажа билетов на специальные летние круизы на Аландские острова в этом году открывается сегодня, в среду, 9 июня. Билеты можно приобрести на сайте компании www.tallink.ee.