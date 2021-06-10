"Вернуть свободу, восстановить Шенген". Зачем ЕС вводит ковидные паспорта и какими они будут

Цифровой ковидный сертификат, как он официально называется, будет единым для всех стран ЕС документом, удостоверяющим факт прививки, отрицательного ПЦР-теста или недавно перенесенного ковида, подтвержденного в дни болезни положительным ПЦР.

Его цель — избежать хаоса прошлого лета, когда каждая из стран ЕС вводила собственные правила, что фактически приостановило свободы Шенгена — соглашения о безграничном пространстве в Европе и окрестностях.

“Ковидный сертификат — это символ возрождения Шенгена. Наш посыл — вернуть европейцам уверенность и желание попробовать жить, как прежде, вдохнуть полной грудью воздух свободы передвижения, которой мы так дорожим и по которой мы так соскучились”, — сказал глава комитета Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар после того, как во вторник депутаты Европарламента подавляющим большинством одобрили соответствующий закон.

Новый документ освободит держателей от необходимости делать дополнительные тесты и отбывать карантин при перемещении между странами Евросоюза. Медики в любой стране ЕС смогут ставить виртуальные штампы о прививках и тестах во внутренний цифровой ковидный паспорт. А все остальные страны союза отныне обязаны будут принимать его.

Правила и исключения



Выглядеть он будет как QR-код в бесплатном приложении для телефона, но пограничники, вышибалы и прочие проверяющие должны будут принимать и распечатанные версии, несмотря на название “цифровой сертификат”.

Еврочиновники утверждают, что личные данные европейцев в этом приложении будут защищены, как никогда, передаваемая при сертификации информация — ужата до крайнего минимума, а доступ ко всем данным вскоре и вовсе истечет, поскольку срок действия принятого закона ограничен одним годом.

Но есть и оговорки.

В общеевропейский ковидный паспорт нельзя, например, вписывать тесты на антитела.