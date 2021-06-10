"Вернуть свободу, восстановить Шенген". Зачем ЕС вводит ковидные паспорта и какими они будут
Цифровой ковидный сертификат, как он официально называется, будет единым для всех стран ЕС документом, удостоверяющим факт прививки, отрицательного ПЦР-теста или недавно перенесенного ковида, подтвержденного в дни болезни положительным ПЦР.
Его цель — избежать хаоса прошлого лета, когда каждая из стран ЕС вводила собственные правила, что фактически приостановило свободы Шенгена — соглашения о безграничном пространстве в Европе и окрестностях.
“Ковидный сертификат — это символ возрождения Шенгена. Наш посыл — вернуть европейцам уверенность и желание попробовать жить, как прежде, вдохнуть полной грудью воздух свободы передвижения, которой мы так дорожим и по которой мы так соскучились”, — сказал глава комитета Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар после того, как во вторник депутаты Европарламента подавляющим большинством одобрили соответствующий закон.
Новый документ освободит держателей от необходимости делать дополнительные тесты и отбывать карантин при перемещении между странами Евросоюза. Медики в любой стране ЕС смогут ставить виртуальные штампы о прививках и тестах во внутренний цифровой ковидный паспорт. А все остальные страны союза отныне обязаны будут принимать его.
Правила и исключения
Выглядеть он будет как QR-код в бесплатном приложении для телефона, но пограничники, вышибалы и прочие проверяющие должны будут принимать и распечатанные версии, несмотря на название “цифровой сертификат”.
Еврочиновники утверждают, что личные данные европейцев в этом приложении будут защищены, как никогда, передаваемая при сертификации информация — ужата до крайнего минимума, а доступ ко всем данным вскоре и вовсе истечет, поскольку срок действия принятого закона ограничен одним годом.
Но есть и оговорки.
В общеевропейский ковидный паспорт нельзя, например, вписывать тесты на антитела.
А вот отметку о вакцинации ставят после любой прививки. Однако страны ЕС обязаны пускать только тех граждан других стран блока, которые привиты одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Сейчас их четыре: Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.
Но и тут есть исключения.
Каждая страна в отдельности не обязана, но может по своему усмотрению принимать граждан ЕС, вакцинированных не одобренными прививками, например, китайской или российской. Как и определять, пускать только после двух уколов или достаточно одного.
Ковидные сертификаты для ЕС не новшество: переговоры о них ведутся с ноября прошлого года, а с января известны технические параметры единых документов, что позволило желающим начать вводить их в июне, не дожидаясь принятия закона и вступления его в силу 1 июля.
С десяток стран уже выдают внутренние европейские ковид-паспорта: от Греции и Испании до Германии, Литвы, Польши и Болгарии.
Остальных ЕС подталкивает новым законом. И деньгами.
Европарламенту в процессе переговоров с Еврокомиссией (фактически правительством ЕС) не удалось добиться бесплатного тестирования для всех за бюджетный счет. Но чиновники в итоге все же пообещали выделить не менее 100 млн евро на субсидирование ПЦР-тестов.
Это особенно важно для молодых людей, поскольку до них почти нигде в ЕС еще не дошла очередь прививаться. Поэтому отрицательный тест — их единственный шанс путешествовать по Евросоюзу.
Сначала Шенген, потом — весь мир
ЕС надеется, что ковидные паспорта вернут свободу передвижения и позволят избежать прошлогоднего нагромождения барьеров внутри союза, десятилетиями не знавшего границ. Они облегчат и унифицируют существующие справки об иммунитете или отсутствии инфекции.
“Ковидный сертификат не будет обязательным условием для свободного перемещения, поскольку это — основополагающее право граждан Евросоюза”, — заверила Еврокомиссия.
И все же полностью исключить возвращение барьеров не получится.
Закон разрешает странам ЕС закрывать границы для европейцев. Однако евродепутаты и комиссия попытались сделать эту лазейку как можно более узкой. Если кто и захочет ею воспользоваться, властям такой страны придется предупредить соседей по европейскому дому за 48 часов и подробно описать как масштаб покушения на свободу передвижения, так и точные сроки или параметры, по достижении которых ограничения будут сняты.
Переходный период определен в полтора месяца, и как раз к разгару туристического сезона в середине августа внутренние европейские ковид-сертификаты должны приниматься без оговорок во всех странах ЕС.
Одновременно ЕС распространит их действие на все страны, не входящие в Евросоюз, но не имеющие с ним жестких границ благодаря Шенгенскому соглашению: Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию.
А следующим шагом ЕС надеется превратить внутренние ковид-паспорта в заграничные и убедить другие государства, включая США и Великобританию, признавать их.