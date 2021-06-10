Туристы увезли ракушки с популярного пляжа Сардинии и едва не угодили в тюрьму

Итальянская полиция за 2020 год изъяла у туристов 90,7 кг песка, камней и ракушек с пляжей Сардинии. Вывозить все это за пределы острова строго запрещено. За нарушение правила грозит штраф и даже тюремный срок, пишет "Моя Планета".

Для поимки нарушителей полицейские проводили регулярные проверки вылетающих путешественников в аэропорту итальянского города Ольбия на северо-востоке Сардинии, а также проверяли подозрительные объявления на различных сайтах, где продавался песок с острова. Туристы пытались провезти песок в бутылках из-под воды и другой таре, куда он мог поместиться. Также полицейские искали продавцов песка в интернете. Песок, камни и ракушки с Сардинии хотят увезти с собой в качестве сувенира.

Всего за прошлый год был оштрафован 41 турист. Сумма штрафов составила от €500 до €3000. Запрет на вывоз песка действует с 2017 года, когда подобные случаи участились. Один из самых известных произошел в 2019 году. Тогда супруги из Франции попытались увезти 40 кг песка, которые они расфасовали в 14 пластиковых бутылок.