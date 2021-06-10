ВИДЕО | Власти Калининграда решили снести знаменитый Дом советов. Смотрите, что будет скоро на этом месте

Над проектом работало архитектурное бюро “Студия 44”. По словам его руководителя Никиты Явейна, авторы проекта изучили довоенный Кенигсберг — и попытались повторить историческую планировку, сообщает “Калининград.ru”. Самым высоким зданием в ансамбле — около 100 метров — должна стать башня одного из гостиничных комплексов. Остальные постройки (офисные центры, гостиница, дома с апартаментами) будут высотой 50–70 метров. Почти на месте Дома советов появится 66-метровое здание правительства Калининградской области, в нем же разместятся МФЦ и музей “Россия — моя история”, пишет Meduza.

На территории также появятся археологический парк, подземный переход к Нижнему озеру, магазины и кафе на первых этажах зданий. Машины обещают убрать в пять подземных паркингов и построить для автомобилей новую проезжую часть.

О сносе Дома советов объявили в 2020 году — работы планировали начать в феврале-марте 2021 года, однако по юридическим причинам снос отложился. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что на работы уйдет около года. Построить новый комплекс обещают за счет инвестора — группы компаний “Мегаполис”. При этом территория перейдет в собственность Корпорации развития области.