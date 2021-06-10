Анонсировано появление самолета, который будет доставлять пассажиров из Лондона в Нью-Йорк за 3,5 часа

Он создается совместно с компанией Boom Supersonic, первый коммерческий рейс назначен на 2029 г. Новый джет превысит по скорости современные Boeing и Airbus, преодолевающие это расстояние за 7-8 часов, а также опередит скорость звука, пишет портал Тонкости Туризма.