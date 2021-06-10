10.06.2021, 10:05
Анонсировано появление самолета, который будет доставлять пассажиров из Лондона в Нью-Йорк за 3,5 часа(2)
Scanpix, Boom Supersonic/Cover Images
Американская компания United Airlines объявила о работе над самолетом, который будет доставлять пассажиров из Лондона в Нью-Йорк за 3,5 часа.
Он создается совместно с компанией Boom Supersonic, первый коммерческий рейс назначен на 2029 г. Новый джет превысит по скорости современные Boeing и Airbus, преодолевающие это расстояние за 7-8 часов, а также опередит скорость звука, пишет портал Тонкости Туризма.
Сейчас рекорд самого быстрого полета между Лондоном и Нью-Йорком принадлежит британо-французскому “Конкорду” — 2 часа 52 минуты 59 секунд. Лайнеры этой модели перестали эксплуатироваться в 2003 г. Представители United Airlines заявили, что планируют избежать высоких цен, предопределивших печальную судьбу “Конкорда”.