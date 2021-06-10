У жителей Эстонии появилось еще больше возможностей для отпуска в жаркой Турции

На данный момент (по состоянию на 10.06.2021) при въезде в Турцию из Эстонии действуют следующие требования. Вы должны представить: - сертификат о вакцинации, выданный властями вашей страны проживания (с момента окончания вакцинации должно пройти не менее 14 дней); или - сертификат, выданный властями вашей страны проживания, о том, что вы переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев; или - отрицательный результат теста ПЦР, который должен быть проведен не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию; или - результат отрицательного экспресс-теста на антиген, который должен быть проведен не ранее, чем за 48 часов до въезда в Турцию. Перед поездкой в Турцию все путешественники должны заполнить анкету о состоянии здоровья, которая генерирует для путешественника код HES.

Стоимость пакетного тура начинается от 386 евро, но цены динамичны и могут меняться. Кроме того, для всех бронирований автоматически действует гарантия COVID-19 , которая может помочь в случае неожиданного положительного результата теста.

Это будут эксклюзивные чартерные рейсы, а не регулярные рейсы, выполняемые одной и той же авиакомпанией из одних и тех же городов в одно и то же время. Время вылета удобно для эстонских путешественников, так как они могут провести на курорте 8 полных дней.

Первым направлением будет Анталья, курорт на южном побережье Турции. Вылеты туда будут происходить два раза в неделю. Партнерской авиакомпанией будет Turkish Airlines, что означает, что при желании можно полететь бизнес-классом и обеспечить еще более комфортное путешествие с великолепным обслуживанием на борту самолета.

Этим летом компания Coral Travel, которая работает в Турции уже 25 лет и насчитывает более 6 000 сотрудников, впервые организует полеты на курорты из Таллинна, Риги и Вильнюса. Coral Travel Group отправил на отдых более 28 миллионов человек.

Перед возвращением в Эстонию необходимо заполнить декларацию о состоянии здоровья при пересечении границы в системе самообслуживания Эстонского государственного департамента здравоохранения (с 72 часов до обратного вылета).

Лицам, переболевшим или вакцинированным COVID-19 и другим путешественникам, на которых, по мнению правительства Турции, не распространяются ограничения на передвижение, не нужно заполнять декларацию пересекающего границу, если они предоставят доказательства вакцинации или того, что они переболели вирусом. Путешественники должны иметь наготове документы, подтверждающие перенесенную болезнь или вакцинацию, так как они могут подвергнуться проверке на границе.

По состоянию на 10.06.2021 путешественники, возвращающиеся в Эстонию из Турции, подлежат 10-дневному периоду самоизоляции, который может быть сокращен двумя последовательными отрицательными тестами на коронавирус. В Таллиннском аэропорту тест для граждан и резидентов Эстонии бесплатный.

10-дневная самоизоляция и требования по тестированию на COVID-19 не распространяются на лиц, которые перенесли COVID-19 и с даты медицинского освидетельствования прошло не более шести месяцев; также на тех, кто был привит от COVID-19 и с даты освидетельствования прошло не более одного года.

“В настоящее время мы рекомендуем тем, кто отправляется в отпуск с семьей, покупать пакетный отдых в местном туристическом агентстве, чтобы путешествовать ответственно и избегать многочисленных пересадок. В настоящее время в транзитных аэропортах могут существовать разные правила для взрослых и детей, а также разные требования к въезду в разные страны, которые могут измениться в одночасье. Поэтому обращение к профессиональному консультанту по туризму позволит вам сэкономить значительное количество времени на изучение правил по поводу различных сертификатов, тестов, подтверждений и страховок. Кроме того, в Estravel работает круглосуточная служба помощи путешественникам, которая поможет клиентам в случае непредвиденных обстоятельств”, — рассказала Катрин Ааслайд, менеджер по маркетингу Estravel.

“Туры в Турцию от Coral Travel начинаются дважды в неделю, но с другими нашими партнерами вы можете отправиться в поездку и в другие дни, а в осенний сезон есть вылеты во все дни недели. В Турции представлен широкий выбор отелей, поэтому каждый сможет найти отдых, соответствующий его требованиям по качеству и цене”, — добавила Катрин Самлик, руководитель отдела по работе с партнерами Estravel.