Власти Эстонии разрешили иностранцам однодневные туристические поездки в страну без соблюдения карантина

Круизы Таллинн-Стокгольм-Таллинн

С завтрашнего дня снова разрешены круизы по маршруту Таллинн-Стокгольм-Таллинн. Однако при этом нужно учитывать ограничения, действующие при посещении Швеции. В соответствии с ними, по возвращении в Эстонию можно оказаться в изоляции в случае, если количество положительных тестов на 100 000 населения в Швеции будет превышать 150. Сейчас этот показатель 227. Министерство иностранных дел обновляет этот показатель раз в неделю по пятницам. Его можно посмотреть здесь: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele. Там же приведены условия, на которых изоляции можно избежать. О них можно прочитать также на kriis.ee.

Однодневные туристические поездки в Эстонию

С 1 июля будет разрешено без обязанности соблюдать изоляцию посещать Эстонию на срок до 24 часов. Это возможно в случае, если не ранее, чем за 72 часа до прибытия, человек сделал тест ПЦР или не ранее, чем за 24 часа до прибытия сделал тест RTD на антитела, результат которого был отрицательным. Тестироваться не должны переболевшие COVID-19, вакцинированные или приравненные к вакцинированным люди. Также не должны тестироваться дети моложе 12 лет. Кроме того, останутся в силе прежние правила, в соответствии с которыми тестироваться не должны также люди, прибывающие из стран с низкими показателями заражения.

До 24 часов пребывать в Эстонии могут, например, туристы с круизных судов, приезжие из Хельсинки и Стокгольма, а также люди, приезжающие в страну на один день самолетом, автобусом или на автомобиле.