Испания призвала принять российскую вакцину "Спутник V" для въезда туристов в ЕС

"Этот вопрос является предметом обсуждения среди европейских лидеров, и я считаю, что в нем мы должны руководствоваться огромной дозой здравого смысла. Даже если это вакцины, которые пока не сертифицированы для ЕС, они не должны стать препятствием для путешествий как между континентами, так и в страны Европы", — сказал он во время пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом в Буэнос-Айресе.

Он отметил, что многие испанцы, живущие в Аргентине, интересовались этим вопросом, потому что страна приобретала "Спутник V" сначала в РФ, а теперь сама запустила производство этой российской вакцины.

"Иммунизация "Спутник V" не должна стать проблемой для въезда в ЕС, в частности в Испанию", — подчеркнул Санчес.

Как напомнил председатель правительства Испании, с 1 июля для путешествий по ЕС станут обязательными сертификаты вакцинации. В Испании оформлять электронные сертификаты в тестовом режиме начали уже сейчас. Они представляют собой приложение и QR-код, с которого можно считать информацию о том, сделаны ли туристу прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), у него есть отрицательный тест на коронавирус или антитела после болезни.

Ранее Испания объявила, что будет принимать туристов из всех стран, которые привились препаратами, признанными ВОЗ и ЕМА. Речь идет о вакцинах Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-CoronaVac. Полная вакцинация должна быть проведена минимум за 14 дней до въезда.