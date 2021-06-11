Этим летом из Таллиннского аэропорта можно будет улететь в 26 городов, хотя летом 2019 года было 40 международных направлений

В июне будет открыта прямая линия в Брюссель, в июле — в Рим и Цюрих и в августе — в Вильнюс, а осенью добавятся прямые рейсы в Стокгольм и в датский Биллунн, сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

“В настоящее время можно сказать, что летнее расписание полетов сейчас относительно составлено, то есть билеты можно покупать, и расписание определено. Авиакомпании работают с планами на осень и зиму, и я думаю, что в дополнение к маршрутам RyanAir и NyxAir зимой появятся и другие”, — пояснил Пяргмяэ.

Он отметил, что хотя туристические поездки постепенно начинают восстанавливаться, уровень 2019 года, безусловно, не будет достигнут. В 2019 году Таллиннский аэропорт обслуживал около 10 000 пассажиров в сутки, то, по мнению Пяргмяэ, если летом или в конце этого года будет в среднем около 5000 пассажиров, то это будет очень хорошим результатом.