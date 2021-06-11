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11.06.2021, 09:00

Гордость Женевы: чем примечательно место встречи Путина и Байдена

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Scanpix, MARTIAL TREZZINI
Виллу Ла Гранж, где 16 июня пройдет встреча Владимира Путина и Джо Байдена, окружают временными заграждениями — закрыт доступ также в прилегающие парки и на берег Женевского озера. Власти города уже попросили жителей отнестись к предстоящему событию ответственно и лишний раз не передвигаться по городу.

Женева готовится к визиту высоких гостей: 16 июня здесь, на вилле Ла Гранж, расположенной в одноименном парке, состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, пишет Gazeta.ru.

“Легендарная вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня, — сообщил в Twitter федеральный департамент иностранных дел Швейцарии. — “Швейцария благодарит обе страны за доверие, проявившееся в выборе Женевы”.

Уже сейчас вокруг виллы повышают меры безопасности. Как сообщает швейцарское издание The Local, временные заграждения возводятся вокруг двух парков — Ла Гранж и соседнего О-Вив. По случаю встречи двух крупных мировых политиков местные власти закрывают для прохода берег Женевского озера, на котором расположена вилла, и частично — водное пространство.

Власти Женевы, как и департамент иностранных дел Швейцарии, выразили радость от того, что для встречи выбрали именно их город. “Этот выбор подтверждает превосходство Швейцарии и интернациональной Женевы на глобальной дипломатической сцене”, — говорится в сообщении городского совета. При этом жителей Женевы в день встречи двух президентов призвали работать удаленно и воздерживаться от передвижений по улицам, если они не обязательны.

“Совет призывает всех проявить ответственность и понимание, чтобы это важное событие прошло в превосходных условиях, в женевских традициях уважения, гостеприимства и диалога”, — обратились власти к жителям города.

Место встречи Владимира Путина и Джо Байдена газета The Guardian называет “успокаивающими декорациями для переговоров, которые обещают быть напряженными”. Это вилла XVIII века с видом на Женевское озеро и горы Юра просторным парком Ла Гранж — площадь его составляет 20 га.

В путеводителях парк Ла Гранж называют одним из тех мест, которое непременно нужно посетить путешественнику в Женеве. Ровные газоны, кусты азалий и рододендронов, самый большой розарий в Швейцарии, две сцены для концертов на открытом воздухе и старейшие деревья страны, — все это делает парк заметной достопримечательностью.

Особняк, стоящий в парке, сейчас занимает ресторан — в 1917 году здание вместе с парком передал городу его владелец, политик и покровитель искусств Уильям Фавр. Это был семейный дом — меценат унаследовал его от отца.

Уильям Фавр родился в квартале Женевы под названием О-Вив — сейчас так называется парк, прилегающий к Ла Гранжу. Он изучал химию в университетах Женевы и Берлина, окончив обучение, путешествовал по Турции и Египту, а вернувшись в Швейцарию, занялся политикой и стал членом муниципального совета О-Вив (тогда коммуна не относилась к городу Женеве) — там он проработал с 1875 по 1899 год. В 1887 году Уильям Фавр основал Фонд помощи художников и друзей изящных искусств.

Историю виллы, переданной Фавром городу, поскольку наследников у него не было, можно проследить до 1660 года. Имение Ла Гранж было основано тогда неким Жаком Франкони. В 1706 году его приобрел банкир Марк Люллен, и между 1768 и 1773 трое его сыновей выстроили на территории парка классический особняк во французском стиле. В 1800 году швейцарский судовладелец Франсуа Фавр купил имение у банкира Жана Люллена (он разорился в годы Французской революции).

Сын Франсуа Фавра — Гийом Фавр — хотя никогда не учился в университете, был эрудированным и начитанным человеком.

С юных лет он увлекался минералогией, дружил с экономистом Жаном Шарлем Леонаром де Сисмонди и философом Фридрихом Шлегелем, вращался в окружении мадам де Сталь. Он входил в управление публичной библиотеки Женевы, основал Общество чтения, Общество истории и археологии Женевы.

На вилле Ла Гранж именно усилиями Гийома Фавра была создана библиотека, которая теперь считается одной из достопримечательностей Женевы. Уильям Фавр, передавший городу виллу, был его сыном.

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