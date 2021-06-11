National Geographic открыла пятый океан

“Южный океан давно признан учеными, но поскольку согласия на международном уровне не было, то и мы не признавали его официально”, — говорит географ Алекс Тейт.

Все эти годы ученые обсуждали изменения, наблюдали за водами и обсуждали, имеют ли они достаточно уникальных характеристик, пишет портал 34travel.me.

Южный океан — единственный, который определяется течением, а не континентами. Он омывает Антарктиду и касается трех океанов — Атлантическим, Индийским и Тихим.