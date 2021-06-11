В России попросили ослабить ограничения на зарубежные поездки из-за нехватки мест в Сочи

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила главе федерального штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой ослабить ограничения на зарубежные поездки из-за нехватки мест в Сочи. По мнению вице-президента АТОР Владимира Канторовича, это позволит увеличить темпы вакцинации и “снизить волну недовольств в сложившейся ситуации”.

“Ограниченная емкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, а, значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год”, — говорится в письме.

Уточняется, что в настоящий момент туристические поездки возможны в 21 страну, однако из-за частично восстановленного авиасообщения добраться до них непросто. Вместе с тем отмечается, что многие государства заявили о готовности принимать российских путешественников без обязательной двухнедельной изоляции. Среди них Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис.

Ранее в июне стало известно, что большинство россиян ждут возобновления международного туризма и планируют провести свой летний отпуск за рубежом. По данным опроса, 42 процента респондентов надеются на скорый запуск чартеров в Турцию, Египет и Грецию.