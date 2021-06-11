С 14 июня ограничения при въезде в Эстонию должны соблюдать прибывающие из 10 стран Европы

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. На данный момент в этот список входят Австралия, Израиль, Южная Корея, Япония, Сингапур, Руанда и Новая Зеландия. По прибытии из Таиланда нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию.

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 14 по 20 июня 2021 года при въезде в Эстонию ограничения применяются для прибывающих из 10 европейских стран: Андорры, Дании, Нидерландов, Латвии, Греции, Бельгии, Литвы, Словении, Швеции и Франции.

Уровень заболеваемости коронавирусом среди других европейских стран: Греция (182,52 ↓) Бельгия (182,34 ↓), Литва (181,70 ↓), Словения (174,58↓), Швеци я (165,73↓), Франция (162,04 ↑), Испани я (126,77↓), Ирланди я (115,70 ↓), Кипр (97,75 ↓), Швейцари я (95,60 ↓), Люксембург (91,84 ↓), Хорватия (87,43 ↓), Эстони я (84,3 ↓), Норвегия (82,81 ↓), Португалия (73,51 ↑), Итали я (67,48 ↓), Австрия (60,70↓), Словакия (60,72 ↓), Германия (59,73 ↓), Лихтенштейн (51,62 ↓), Чехия (51,57↓), Болгария (40,67 ↓), Венгри я (38,31↓), Финляндия (30,08↓), Польша (24,10 ↓), Монако (17,84 ↓), Румыния (16,45 ↓), Исландия (15,38 ↑), Мальт а (12,63 ↑) и в Сан-Марино (2,90 ↓).

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре (220,54 ↓), Дании (215,28↓), Нидерландах (203,73↓) и Латвии (202,71 ↓).

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Изменения

На этой неделе правительство Эстонии решило, что с 1 июля будет разрешено без обязанности соблюдать изоляцию посещать Эстонию на срок до 24 часов. Это возможно в случае, если не ранее, чем за 72 часа до прибытия, человек сделал тест ПЦР или не ранее, чем за 24 часа до прибытия сделал тест RTD на антитела, результат которого был отрицательным. Тестироваться не должны переболевшие COVID-19, вакцинированные или приравненные к вакцинированным люди. Также не должны тестироваться дети моложе 12 лет. Кроме того, останутся в силе прежние правила, в соответствии с которыми тестироваться не должны также люди, прибывающие из стран с низкими показателями заражения.

До 24 часов пребывать в Эстонии могут, например, туристы с круизных судов, приезжие из Хельсинки и Стокгольма, а также люди, приезжающие в страну на один день самолетом, автобусом или на автомобиле.

Все ограничения смягчаются, исходя из того, что риск распространения коронавируса снизился до среднего, или желтого уровня. В последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек показывала тенденцию к снижению, снижается также число заразившихся, нагрузка на больницы, улучшаются и другие критически важные для системы здравоохранения показатели. Вместе с тем важно считаться с рекомендациями по поведению, с которыми можно ознакомиться здесь: https://www.kriis.ee/ru/sredniy-uroven-riska.

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.