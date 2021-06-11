11.06.2021, 18:00
Германия с 1 июля снимет ограничение на въезд из большинства стран
Photo by Christian Wiediger on Unsplash
МИД ФРГ с 1 июля снимет ограничение на въезд из стран группы коронавирусного риска, в которых индекс заболеваемости составляет менее 200 новых случаев заражения на 100 тысяч человек за неделю, сообщил в пятницу глава министерства Хайко Маас, сообщает Интерфакс.
"Более чем через год мы теперь можем снять общее предупреждение на поездки для регионов риска с индексом заболеваемости менее 200. Это действует с 1 июля по всему миру", — говорится в заявлении Мааса. "Во многих местах уровень инфицирования снижается, и все больше и больше граждан вакцинируется. Мы наконец можем вернуться к нормальной жизни, это касается и путешествий", - добавил Маас.
Ограничения сохраняются по отношению к странам с более высоким уровнем инфицирования или с распространением более опасных вариантов вируса, таких как британский и индийский штаммы.
МИД и Институт Роберта Коха выделяет регионы коронавирусного риска, регионы с высоким уровнем заболеваемости и регионы варианта вируса.