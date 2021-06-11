Германия с 1 июля снимет ограничение на въезд из большинства стран

"Более чем через год мы теперь можем снять общее предупреждение на поездки для регионов риска с индексом заболеваемости менее 200. Это действует с 1 июля по всему миру", — говорится в заявлении Мааса. "Во многих местах уровень инфицирования снижается, и все больше и больше граждан вакцинируется. Мы наконец можем вернуться к нормальной жизни, это касается и путешествий", - добавил Маас.