Пассажиры, путешествующие между Финляндией и Эстонией, смогут вакцинироваться сразу на судне(57)
По инициативе Tallink Grupp и в сотрудничестве с медицинским центром Confido 17 и 18 июня клиенты Tallink, путешествующие между Эстонией и Финляндией, получат возможность пройти вакцинацию на линии Хельсинки-Таллинн на борту судов Star и Megastar однократной дозой вакцины от коронавируса, разработанной фармацевтической компанией Jannsen. Вакцинация предлагается лицам не моложе 18 лет с эстонским личным идентификационным кодом на следующих отправлениях в направлении Хельсинки-Таллинн:
• Четверг, 17 июня 2021 г. — в 19:30 и 22:30 с отправлениями из Хельсинки.
• Пятница, 18 июня 2021 г. — 10:30, 13:30, 16:30, 19:30 и 22:30 с отправлениями из Хельсинки.
Департамент здравоохранения Эстонской Республики дал необходимое согласование Tallink и Confido на проведение вакцинации на судах; также суда соответствуют всем требованиям, предъявляемым к центрам вакцинации. Для проведения вакцинации, на судах выделены специальные зоны как для необходимой регистрации, так и для проведения инъекций, а также созданы зоны ожидания для 15-минутного наблюдения за вакцинированными лицами.
”В последние месяцы Tallink неутомимо искал и предлагал властям наших стран решения, которые позволили бы нам как можно скорее внести свой вклад в улучшение вирусной ситуации и скорее восстановить свободное передвижение между странами.
Уже в течение некоторого времени мы также обсуждали вопрос о возможности вакцинации на борту судов с представителями властей, пытаясь охватить круг людей, которым, в противном случае, было бы сложно пройти вакцинацию по причинам, связанным с работой. Поэтому, я рад, что мы сможем внести свой вклад в процесс вакцинации в Эстонии в июне месяце”, — прокомментировал проведение вакцинации на судах председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.
”Мы в Tallink всегда стараемся мыслить нестандартно, предлагая решения, которые способствовали бы более быстрому восстановлению экономики Эстонии, а также возобновления туризма и свободного передвижения. Я очень надеюсь, что все эти шаги и решения, которые мы предлагаем и внедряем, будут способствовать безопасному открытию наших стран и что мы сможем воссоединить семьи наших соотечественников, члены которых работают в одной стране, но проживают в другой”, — добавил Ныгене.
Для облегчения процесса вакцинации на судах Tallink, государству было предложено выделить для одноразовую дозу вакцины от коронавируса компании Jannsen, что поможет избежать дополнительной нагрузки на учреждения здравоохранения Эстонии, поскольку никому не нужно будет вводить ещё одну дозу, в результате, снижается также и административная нагрузка.
”Confido считает быструю и эффективную вакцинацию одним из важнейших методов борьбы с пандемией коронавируса. Я считаю, что вакцинация на судах Tallink даёт возможность охватить ту целевую группу, для которой трудовая миграция является образом жизни, но которая до сих пор сталкивалась с трудностями при планировании времени вакцинации из-за введённых ограничений на передвижение между странами. Одноразовая вакцина даёт им хорошую возможность защитить себя от болезни. Поскольку у нас также есть ценный опыт центров вакцинации, мы можем проводить вакцинацию на судах быстро и качественно, делая её максимально удобной для вакцинируемых”, — пояснил генеральный директор Медицинского центра Confido Ристо Лаур.
По словам главы рабочей группы по вакцинации COVID-19 Марека Сеэра, целью проекта является предоставление услуг вакцинации в более удобных местах, находящихся как можно ближе к людям и, по мере увеличения поставок вакцин, расширение спектра предоставляемых возможностей. ”Таким образом, помимо вакцинации в центрах вакцинации, на рабочих местах и в домах для людей с ограниченными возможностями, вакцины можно также вводить и во время трудовой миграции”.
”С добавлением вакцин появляется ещё больше возможностей, — сказал Сеэр. — Сейчас лучшее время для вакцинации, чтобы получить наиболее эффективную защиту в осенний сезон вирусов и третьей волны пандемии”.
На судах Star и Megastar вакцинацию проводит квалифицированный медицинский персонал. Чтобы пройти вакцинацию на борту судна, пассажиры должны предварительно зарегистрироваться на домашней странице Confido. Вы можете найти ссылку на страницу бронирования Confido на домашней странице Tallink, а также забронировать время вакцинации на судне Tallink после покупки билета.
Возможность забронировать время для вакцинации откроется в уже субботу, 12 июня.