Пассажиры, путешествующие между Финляндией и Эстонией, смогут вакцинироваться сразу на судне

По инициативе Tallink Grupp и в сотрудничестве с медицинским центром Confido 17 и 18 июня клиенты Tallink, путешествующие между Эстонией и Финляндией, получат возможность пройти вакцинацию на линии Хельсинки-Таллинн на борту судов Star и Megastar однократной дозой вакцины от коронавируса, разработанной фармацевтической компанией Jannsen. Вакцинация предлагается лицам не моложе 18 лет с эстонским личным идентификационным кодом на следующих отправлениях в направлении Хельсинки-Таллинн:

• Четверг, 17 июня 2021 г. — в 19:30 и 22:30 с отправлениями из Хельсинки.

• Пятница, 18 июня 2021 г. — 10:30, 13:30, 16:30, 19:30 и 22:30 с отправлениями из Хельсинки.

Департамент здравоохранения Эстонской Республики дал необходимое согласование Tallink и Confido на проведение вакцинации на судах; также суда соответствуют всем требованиям, предъявляемым к центрам вакцинации. Для проведения вакцинации, на судах выделены специальные зоны как для необходимой регистрации, так и для проведения инъекций, а также созданы зоны ожидания для 15-минутного наблюдения за вакцинированными лицами.

”В последние месяцы Tallink неутомимо искал и предлагал властям наших стран решения, которые позволили бы нам как можно скорее внести свой вклад в улучшение вирусной ситуации и скорее восстановить свободное передвижение между странами.

Уже в течение некоторого времени мы также обсуждали вопрос о возможности вакцинации на борту судов с представителями властей, пытаясь охватить круг людей, которым, в противном случае, было бы сложно пройти вакцинацию по причинам, связанным с работой. Поэтому, я рад, что мы сможем внести свой вклад в процесс вакцинации в Эстонии в июне месяце”, — прокомментировал проведение вакцинации на судах председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.