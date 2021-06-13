Выжить любой ценой | В Эстонии открылись СПА: все ли пережили пандемию и что будет с ценами(4)
Прошлым летом ситуация с внешним туризмом была такой же сложной, как и в этом году, поэтому многие жители Эстонии остались в стране.
Кроме того, смягчение ограничений c 31 мая для бань, бассейнов и СПА не означает их полное снятие. Заполняемость водно-банных центров не должна превышать 50%, а максимально там может одновременно находиться не более 200 человек. Если водный центр большой, то предприятию придется нелегко, ведь обслуживание нужно производить такое же, как раньше, только гостей принимать можно значительно меньше.
Возврат к докризисным ценам
Согласно прошлогодним данным, сутки в Noorus Spa Hotel в Нарва-Йыэсуу обходились семье из четырех человек в 155 евро. В эту стоимость входило размещение в семейном номере, завтрак, неограниченное посещение водно-банного центра и тренажерного зала. В этом году на те же даты и с учетом тех исходных данных цена такая же — 155 евро. Соответственно, несмотря на долгий простой, Noorus Spa Hotel цены не поднял.
В Noorus Spa Inn отдых для семьи из четырех человек в прошлом году стоил 96 евро, сейчас — 99, но ценовая политика несколько изменилась. Сейчас семейный номер стоит 99 евро все лето, то есть в любой день. И только осенью цена понизится до 65 евро с четверга по воскресенье, а по пятницам и субботам будет 95 евро. Летом 2020 года семейный номер с воскресенья по четверг тоже стоил дешевле — 65 евро за ночь, цена увеличивалась только на выходных, но без привязки к времени года.
“Может показаться, что в сезон 2021 года СПА-отели Эстонии действительно входят с некоторым повышением цены, однако в нашем случае это всего лишь возврат к докризисному прейскуранту. В прошлом году мы имели дело с шоковой реакцией туристического рынка на пандемию, в этом году ситуация иная: запасы действительно истощены и падать уже некуда, настал момент, когда “выстоявшие” предприятия должны восстанавливаться, возвращая сервис и качество услуг на прежний уровень, а то и выше”, — говорит Дарья Боярова, специалист по маркетингу и PR компании Noorus OÜ.
Она отмечает, что в данный момент в Noorus SPA Hotel пошли именно этим путем: отель предлагает гостям неизменно высокий уровень сервиса, который ожидают от четырехзвездочного отеля, взят курс на развитие.
“Смягчение ограничений в этом контексте позволяет нам вновь вернуться к работе, пусть и с ограничениями, — добавляет Дарья Боярова. — В Noorus SPA Hotel мы с большой ответственностью относимся к обеспечению не только комфорта наших гостей, но и их безопасности. Следуем всем предписаниям, и новые правила не являются исключением”.
Водно-банный центр Noorus SPA hotel один из самых больших в Эстонии и вмещает порядка 500 человек. В скором времени он станет еще больше за счет строящегося аквапарка. Но
ограничение в 200 человек, по словам специалиста по маркетингу и PR, не является для СПА проблемой.
“Логистика и система нашего СПА построена таким образом, что потоки клиентов сменяют друг друга. Также стоит отметить, что количество гостей в данный момент сократилось естественным путем, и мы надеемся, что нам не придется отказывать клиентам в посещении центра из-за того, что достигнут предел допустимой заполняемости”, — добавляет Боярова.
Что касается поддержки государства в виде компенсации зарплат, рассрочки по налогам и единовременной государственной помощи, по словам представителя Noorus OÜ, все это несколько облегчило положение и позволило в период вынужденного закрытия сохранить столько рабочих мест, сколько было возможно.
Реновация во время простоя
В Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium в прошлом году вчетвером, включая детей, можно было отдохнуть летом за 154 евро за ночь при покупке двух номеров. Сейчас цены выросли. На сайте booking.com на похожие даты один двухместный номер стоит минимум 104 евро в сутки. В стоимость входит завтрак, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажерного зала.
“Цены корректируются не из-за того, что нам нужно компенсировать простой во время пандемии, — комментирует исполнительный директор AS Narva-Jõesuu sanatoorium Карина Кюппас. — Политика нашего лечебного СПА на протяжении очень долгого времени одна — предлагать клиентам отдых с хорошим соотношении цены и качества. Есть пакеты, цены на которые не менялись уже много лет. Например, пакет “Сказочные выходные”, где один ребенок отдыхает бесплатно”.
Кюппас подтверждает, что есть пакеты, где произошла небольшая корректировка. Она обращает внимание, что на ценообразование влияет повышение цен со стороны поставщиков и инвестиции в развитие лечебного СПА.
“За время простоя было произведено много работ: ремонт всех общих площадей и реновация паркетного пола, который имеет историческую ценность, так как наш дом памятник архитектуры; ремонт отделения физиотерапии; ремонт всех номеров для одноместного размещения и номеров повышенной категории; полная замена телевизоров в номерах; инвестиции в лечебный отдел. Например, в мае 2021 года мы запускаем
новую процедуру “сухая углекислая ванна”. На территории уличного бассейна к Иванову дню будет запущено большое уличное джакузи с артезианской водой. Также технические работы позволяют теперь держать воду в уличном бассейне в диапазоне 31–32 градусов даже в октябре”, — перечисляет Карина Кюппас.
Она добавляет, что уже с 2020 года посещать банный центр могут только клиенты, проживающие в лечебном СПА.
“Мы строго следим за заполняемостью в 50%, и так как наш банный центр компактный, нам ограничение в 200 человек не приносит неудобств, — заявляет Карина Кюппас. — Обратную связь по помощи государства можем дать только позитивную. Конечно, это огромное подспорье в тяжелое время. Но хочется отметить, что лечебный СПА — добросовестный налогоплательщик. В 2019 году мы заплатили налогов с рабочей силы в размере 225 055 евро, в 2020 году — 191 929 евро. Зачем мы показываем эти цифры? Чтобы у общественности не складывалось мнение, что дотации в туристическом секторе платят “просто так”. Туристический сектор вносит большой вклад в развитие экономики Эстонии”.
СПА-отелей стало меньше
К сожалению, до сегодняшнего дня дожили не все СПА-отели, упомянутые в прошлогодней статье. Если тогда мы приводили цену на размещение в Pirita Marina Hotel & Spa 3*, со скидкой она составляла для семьи из четырех человек 66 евро, то в этом году сравнивать не с чем, юридическое лицо Pirita Marina Hotel OÜ — банкрот. Их сайт не работает, их нет больше на booking.com, и уже в четвертом квартале прошлого года, согласно инфорегистру, в компании числилось ноль сотрудников.
У некоторых отелей сменилась управляющая компания. Так, знаменитый Laulasmaa Spa стал LaSpa — с 06.01.21 новым оператором Laulasmaa Spa является компания-владелец LaSpa Group OÜ. Семейный номер для двух взрослых и двух детей этим летом стоит в данном отеле 149 евро.
“Цены формируются согласно спросу. В настоящее время мы проводим полную реконструкцию пляжного дома, поэтому у нас этим летом на 43 номера меньше, — рассказывает исполнительный директор LaSpa Group OÜ Анне Маллене. — Приятно осознавать, что жители Эстонии хотят выбраться из дома и расслабиться на природе в нашем СПА. Поскольку наши цены формируются согласно спросу, в определенные дни они могут быть выше. Однако мы надеемся, что в этом году к нам снова будут приезжать семьями”.
Исполнительный директор LaSpa отмечает, что существующие ограничения не могут не огорчать, но здоровье гостей и персонала имеет первостепенное значение, а в СПА достаточно места, чтобы рассредоточить людей.
“В нашем водно-банном центре заполняемость на 50% означает 96 человек, и мы очень строго придерживаемся этих правил. Иногда это сложно, потому что люди сами не понимают установленных ограничений. Но у нас есть хороший опыт разрешения таких ситуаций, полученный в прошлом году”, — делится Анне Маллене.
Она добавляет, что компания считает государственную поддержку очень важной, но, к сожалению, сотрудники СПА-отеля не получили субсидий на заработную плату, так как компания, работающая под брендом LaSpa, открылась 6 января.
“И это несмотря на то, что мы взяли на себя более 100% всех сотрудников и обязательств, — констатирует Маллене. — Благодаря вкладу владельца нам удалось сохранить рабочие места и не снизить заработную плату, потому что наши сотрудники являются нашим самым большим активом. Без них мы не сможем продолжить наш бизнес”.
Субсидий недостаточно
Компании SPA Tours OÜ принадлежат Tallinn Viimsi SPA, Grand Rose SPA Hotel, Meresuu SPA & Hotel и Atlantis H20 Aquapark. Все они ждут смягчения ограничений.
“Цены на отели меняются в зависимости от спроса. На него влияет ряд новых факторов, связанных с Covid-19: количество вакцинированных людей, действующие ограничения, количество случаев заболевания в регионе и т. д. Не могу подтвердить, что отдых в наших отелях и аквапарках будет дороже. У нас подготовлены новые меню в ресторанах, летние предложения по размещению и т. д. Мы определенно являемся очень хорошим выбором для наших клиентов и в этом году”, — уверяет исполнительный директор Spa Tours OÜ Харди Керде.
Он называет смягчение ограничений очень положительным фактом как для клиентов, так и для самой компании.
“Персонал очень долго готовился к приему клиентов, и мы с нетерпением ждем встречи с посетителями, — говорит Керде. — Оправдано ли ограничение в 200 посетителей одновременно? Такие решения принимаются для нашей защиты и, вероятно, помогут снизить количество заражений. Если посмотреть на время работы водных центров и учитывать трехчасовое время посещения, то можно сделать вывод, что мы можем доставить радость довольно большому количеству клиентов в день”.
Что касается помощи от государства, Харди Керде относится к ней очень положительно — субсидии на заработную плату помогли сохранить многие рабочие места.
“В то же время у компании много других расходов помимо зарплаты, и этих субсидий недостаточно”, — заключает исполнительный директор Spa Tours.