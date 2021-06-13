Выжить любой ценой | В Эстонии открылись СПА: все ли пережили пандемию и что будет с ценами

Прошлым летом ситуация с внешним туризмом была такой же сложной, как и в этом году, поэтому многие жители Эстонии остались в стране.

Кроме того, смягчение ограничений c 31 мая для бань, бассейнов и СПА не означает их полное снятие. Заполняемость водно-банных центров не должна превышать 50%, а максимально там может одновременно находиться не более 200 человек. Если водный центр большой, то предприятию придется нелегко, ведь обслуживание нужно производить такое же, как раньше, только гостей принимать можно значительно меньше.

Возврат к докризисным ценам

Согласно прошлогодним данным, сутки в Noorus Spa Hotel в Нарва-Йыэсуу обходились семье из четырех человек в 155 евро. В эту стоимость входило размещение в семейном номере, завтрак, неограниченное посещение водно-банного центра и тренажерного зала. В этом году на те же даты и с учетом тех исходных данных цена такая же — 155 евро. Соответственно, несмотря на долгий простой, Noorus Spa Hotel цены не поднял.

В Noorus Spa Inn отдых для семьи из четырех человек в прошлом году стоил 96 евро, сейчас — 99, но ценовая политика несколько изменилась. Сейчас семейный номер стоит 99 евро все лето, то есть в любой день. И только осенью цена понизится до 65 евро с четверга по воскресенье, а по пятницам и субботам будет 95 евро. Летом 2020 года семейный номер с воскресенья по четверг тоже стоил дешевле — 65 евро за ночь, цена увеличивалась только на выходных, но без привязки к времени года.

“Может показаться, что в сезон 2021 года СПА-отели Эстонии действительно входят с некоторым повышением цены, однако в нашем случае это всего лишь возврат к докризисному прейскуранту. В прошлом году мы имели дело с шоковой реакцией туристического рынка на пандемию, в этом году ситуация иная: запасы действительно истощены и падать уже некуда, настал момент, когда “выстоявшие” предприятия должны восстанавливаться, возвращая сервис и качество услуг на прежний уровень, а то и выше”, — говорит Дарья Боярова, специалист по маркетингу и PR компании Noorus OÜ.