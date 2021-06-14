С 14 июня без ограничений в Эстонию можно въехать более чем из 30 стран

На этой неделе ограничения будут распространяться на прибывающих в Эстонию из 10 европейских стран: Андорры, Дании, Нидерландов, Латвии, Греции, Бельгии, Литвы, Словении, Швеции и Франции.

Ограничения не распространяются на тех пассажиров, кто прибывает в Эстонию из стран, где показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней не превышает 150 случаев на 100 000 населения. Поэтому приехать в Эстонию без ограничений можно из Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Исландии, Италии, Ирландии, Испании, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швейцарии.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. На данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Израиль, Южная Корея, Сингапур, Руанда и Новая Зеландия. Обязательство 10-дневной самоизоляции распространяется на страны, в которых уровень инфицирования превышает 16 человек на 100 000 жителей за последние 14 дней, то есть на Таиланд.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию здоровья. Сделать это можно не более чем за три дня до прибытия в Эстонию для того, чтобы проще пересечь границу и не ждать в очереди, чтобы заполнить анкету на бумаге. Анкету могут не подавать лица, переболевшие COVID-19, прошедшие вакцинацию против инфекции, а также лица, на которых не распространяются ограничения передвижения согласно распоряжению Правительства Республики. Лица должны располагать справками, подтверждающими освобождение от подачи декларации.

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