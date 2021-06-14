В США дайвер попал в пасть кита, но выбрался оттуда живым

56-летний дайвер из Массачусетса Майкл Паккард, как обычно, отправился на ловлю лобстеров со своими товарищами. Он спрыгнул с лодки в акваланге, “почувствовал огромную кочку, и все потемнело”, цитирует Паккарда портал “Моя Планета”.

Сначала Майкл подумал, что на него напала большая белая акула. “Потом я ощупал все вокруг и понял, что зубов нет, — рассказал ныряльщик. — А потом я понял: боже мой, я во рту кита, и он пытается меня проглотить. Вот и все, я умру”.

Горбатый кит, который, как обычно, широко раскрытой пастью собирал криль и мелкую рыбу, поднялся на поверхность, почувствовав у себя в пасти что-то непохожее на пищу. Животное начало мотать головой и отплевываться, и дайвер благополучно вылетел изо рта кита.

“Меня просто подбросило в воздух, и я оказался в воде. Я был свободен и просто плыл. Я не мог в это поверить…”, — признался Майкл.

‘Oh My God, I’m In A Whale’s Mouth’: Lobster Diver Says He Was Nearly Swallowed By Whale Off Cape Codhttps://t.co/56CXKcRinY — WBZ | CBS Boston News (@wbz) June 11, 2021

Всего ныряльщик находился в пасти кита около 30-40 секунд, но, надо полагать, ему они показались вечностью.

Горбатые киты могут вырастать до 15 м и весить около 36 тонн. По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире их насчитывается около 60 000 особей.