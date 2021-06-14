Таллиннский аэропорт: выбирайте прямые рейсы и будьте ответственны

Помимо 22 прямых рейсов, которые уже можно найти в расписании, летом начнутся регулярные полеты в Брюссель (с 18.06), Рим и Цюрих (с 02.07), а также Вильнюс (с 02.08). Из основных направлений чартерных перелетов можно назвать Турцию, Грецию, Болгарию, Тунис, Кипр, Португалию и Грузию. С полным списком направлений можно ознакомиться на сайте аэропорта.

Ээро Пяргмяэ, коммерческий директор Таллиннского аэропорта, считает, что смягчение ограничений по всей Европе стало четким сигналом, что путешествия уже не под запретом. “Учитывая изменчивость летней погоды в Эстонии и желание авиакомпаний привлечь туристов заманчивыми предложениями, сейчас самое время планировать летние поездки и бронировать авиабилеты или пакетные туры. Усталость от зимы и пандемии заставляет людей еще сильнее тосковать по путешествиям и положительным эмоциям”, — говорит Пяргмяэ.

Он считает, что и в Эстонии, и в остальной Европе количество туристов в летние месяцы будет стремительно расти, но рекомендует сохранять здравомыслие и относиться к поездкам ответственно. “Пока еще нет речи о тех беззаботных путешествиях, какими мы их помним до марта 2002. Нужно по-прежнему соблюдать осторожность и следовать правилам разных стран и авиакомпаний, но все стало намного проще, чем пару месяцев назад”, — поясняет Пяргмяэ.

“В ближайшее время правила в странах Европейского Союза с большой вероятностью станут одинаковыми, и готовиться к поездке будет намного проще. Сейчас идет работа по ускорению пути, который пассажир проходит перед вылетом, при помощи автоматизации контроля”. Тем не менее, Пяргмяэ рекомендует запастись временем и приехать в аэропорт заранее, а также обязательно ознакомиться с ограничениями в пункте назначения и, если ваш рейс с пересадкой, в стране транзита. Эти правила можно найти на сайте Reisi targalt [“Путешествуем с умом”].

Рекомендации:

С 1 июля 2021 года цифровой COVID-сертификат ЕС будет доступен во всех странах Евросоюза. Отдельные страны смогут устанавливать дополнительные требования и ограничения. Чтобы поездка была максимально беспроблемной, нужно заранее ознакомиться с требованиями и ограничениями там, куда вы направляетесь.

Получить эту информацию можно у авиакомпании, вашего туроператора или на сайте https://reisitargalt.vm.ee/.

С 10 июня в Эстонии используются цифровые COVID-сертификаты, соответствующие стандарту Европейского Союза, и жители Эстонии могут создать сертификат не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах теста либо о том, что человек переболел коронавирусом, на портале пациента

Приезжайте в аэропорт заранее, потому что проверка всех документов и сертификатов, связанных с COVID-19, занимает больше времени, чем прежде.