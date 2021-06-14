Сегодня в Нарве RMK откроет самый восточный информационный пункт Эстонии

Сегодня в Нарве по адресу Петровская площадь, 3 откроется информационный пункт RMK, где любой желающий сможет получить информацию как о RMK, так и о возможностях отдыха в государственном лесу.

По словам заведующей отдела рекреации Марге Раммо, поводом для открытия информационного пункта в Нарве стало продление туристической тропы Пенийыэ-Аэгвийду-Каукси от Усть-Нарвы до Нарвы. Кроме того, хочется направлять потенциальных экотуристов, прибывающих в Эстонию из Ивангорода, напрямую на наши походные тропы и другие объекты для посещения в лесах Эстонии и знакомить их с местной природой.

“Традиционно информационный пункт является частью посетительского центра RMK, но в случае Нарвы местный пункт находится в арендуемых помещениях, где созданы различные возможности для обмена информацией и организации мероприятий, а также для формирования экологически безопасного поведения”, — сказала Марге Раммо. К настоящему времени RMK составил план мероприятий в Ида-Вирумаа на ближайшие полгода, в который включены киновечера и встречи на тему природы, а также походы.

Самыми популярными объектами RMK для посещения в Ида-Вирумаа являются Оруский парк, туристическая тропа Селисоо, туристическая тропа Котка, место для палаток на северном побережье Чудского озера, смотровая вышла Ийзаку и места отдыха у озер Куртна.

Теперь RMK делится информацией о возможностях передвижения на природе в общей сложности в 18 информационных пунктах.

На попечении RMK (Центра управления государственными лесами) находится приблизительно 30% всей территории Эстонии, на которой расположено 47% лесов страны. RMK — эстонское государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает леса, хранит природные ценности, приносит доход государству лесохозяйственной деятельностью, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.