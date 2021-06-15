Финляндия освободила от обязанности сдавать тест на коронавирус переболевших и вакцинированных

“По прибытии из страны с высоким риском заражения [показатель кумулятивной заболеваемости за две недели более 25], тест на коронавирус не требуется, если вы переболели Covid-19 менее шести месяцев назад или имеете справку, что прошли полный курс вакцинации и с момента второй прививки прошло не менее двух недель”, — говорится в сообщении Департамента здравоохранения Финляндии.