15.06.2021, 07:00
Финляндия освободила от обязанности сдавать тест на коронавирус переболевших и вакцинированных
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Согласно обновленным рекомендациям Департамента здравоохранения Финляндии (THL), нет необходимости сдавать отрицательный тест на корону или оставаться в самоизоляции, если прибывающий в страну прошел полный курс вакцинации или переболел Covid-19. Пассажиры, прошедшие частичный курс вакцинации, могут оставаться в Финляндии без теста на коронавирус в течение трех дней, пишет rusERR.
“По прибытии из страны с высоким риском заражения [показатель кумулятивной заболеваемости за две недели более 25], тест на коронавирус не требуется, если вы переболели Covid-19 менее шести месяцев назад или имеете справку, что прошли полный курс вакцинации и с момента второй прививки прошло не менее двух недель”, — говорится в сообщении Департамента здравоохранения Финляндии.
Рекомендации Департамента здравоохранения Финляндии касаются только тех пассажиров, у которых есть право въезжать в страну во время действующих ограничений.
Ограничения на передвижение остаются в силе в Финляндии до 27 июня.