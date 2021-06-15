15.06.2021, 09:00
Названы самые безопасные авиакомпании мира(1)
Photo by Ross Parmly on Unsplash
Немецкий исследовательский центр JACDEC назвал самые безопасные авиакомпании 2021 года, сообщает портал 34travel.me.
Сейчас ТОП-10 выглядит так:
1. Finnair (Финляндия)
2. Scoot Tigerair (Сингапур)
3. Norwegian Air Shuttle (Норвегия)
4. Emirates (ОАЭ)
5. Air Europa (Испания)
6. Transavia (Нидерланды)
7. Etihad Airways (ОАЭ),
8. Virgin Atlantic Airways (Великобритания)
9. KLM (Нидерланды)
10. Jetstar Airways (Австралия)
Все компании оценивали по 33 критериям, среди которых возраст парка самолетов, результаты проверки безопасности полетов IATA, статистика нештатных ситуаций и другие. Рейтинг JACDEC публикуется с 1973 года.