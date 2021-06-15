Нужен ли эстонский рынок? Nordica может открыть новые линии, но не в Эстонии!

В конце прошлой недели о своем банкротстве заявила авиакомпания Stobart Air, которая ранее выполняла рейсы из Дублина в графство Керри на юго-западе Ирландии и Донегон на севере республики. Предпосылки к столь плачевному финалу были и раньше, поэтому для ирландцев новость не стала неожиданностью.

Теперь же стало известно, что главный аэропорт графства Керри вел переговоры с эстонской авиакомпанией Nordica об обслуживании внутренних маршрутов еще до банкротства Stobart Air. Основываясь на своих достоверных источниках, издание The Irish Times пишет, что после окончательного решения о банкротстве ирландской авиакомпании переговоры с Nordicа продолжились с еще большим энтузиазмом.

Так, вчера глава аэропорта графства Керри Джон Малхерн заявил, что скоро маршрут Керри-Дублин будет обслуживать новая иностранная компания. “Я сильно уверен, что контракты будут заключены раньше, чем вы ожидаете”, — сказал он The Irish Times.

Поскольку предыдущий перевозчик обанкротился, Nordica не должна была участвовать в тендере — они могли просто переоформить существующий контракт. Это означает, что процесс запуска маршрута будет намного проще, чем обычно.

Маршруты Керри-Дублин и Донегол-Дублин субсидируются ирландским государством и важны для местного туристического сектора. До коронавирусной пандемии авиалинией Керри-Дублин ежегодно пользовались около 59 000 человек.