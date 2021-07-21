Эстонская путешественница о 4 месяцах жизни в Греции: все это время я только и делала, что удивлялась, как в Европе такое возможно

Я много думала о том, в какой момент можно с уверенностью сказать, что ты побывал в той или иной стране. Для кого-то этот момент наступает с приземлением в аэропорту нового города или после пересечения государственной границы. Но мне кажется, это неправильно, и для того, чтобы узнать страну и с уверенностью сказать “я был в этом государстве”, нужно побывать в нескольких регионах и городах, а еще лучше — пожить какое-то время. Я встречала много иностранцев, утверждающих, что они хорошо знают Эстонию. При этом они побывали только в Таллинне! Но Таллинн — это не вся Эстония! Поэтому поездку в Афины нельзя рассматривать как посещение всей Греции. Я не решаюсь сказать, что я действительно увидела всю страну даже после четырех месяцев путешествия по Греции. Кажется, что чем дольше мы здесь, тем больше узнаем эту страну.

“Если честно, мы все еще не европейцы”, — так сказал мне Василиз, с которым мы познакомились всего несколько часов назад. Это же говорили и другие греки, с которыми мы встречались по дороге. Да и я сама неоднократно признавала, что Греция далека от того, к чему мы привыкли в Эстонии. Понять Грецию — это как чистить лук: нужно снимать чешуйку за чешуйкой. Проще говоря, изучение страны можно разделить на три основные части. Это природа, культура и люди.

Природа



Греция находится на стыке трех тектонических плит, из-за чего 80 % территории страны составляют горы и плоскогорья. По той же причине вблизи материковой Греции расположены почти 6000 островов и островков, многие из которых имеют вулканическое происхождение. Однако Греция — это не только горы и острова.