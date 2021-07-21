Эстонская путешественница о 4 месяцах жизни в Греции: все это время я только и делала, что удивлялась, как в Европе такое возможно(5)
Я много думала о том, в какой момент можно с уверенностью сказать, что ты побывал в той или иной стране. Для кого-то этот момент наступает с приземлением в аэропорту нового города или после пересечения государственной границы. Но мне кажется, это неправильно, и для того, чтобы узнать страну и с уверенностью сказать “я был в этом государстве”, нужно побывать в нескольких регионах и городах, а еще лучше — пожить какое-то время. Я встречала много иностранцев, утверждающих, что они хорошо знают Эстонию. При этом они побывали только в Таллинне! Но Таллинн — это не вся Эстония! Поэтому поездку в Афины нельзя рассматривать как посещение всей Греции. Я не решаюсь сказать, что я действительно увидела всю страну даже после четырех месяцев путешествия по Греции. Кажется, что чем дольше мы здесь, тем больше узнаем эту страну.
“Если честно, мы все еще не европейцы”, — так сказал мне Василиз, с которым мы познакомились всего несколько часов назад. Это же говорили и другие греки, с которыми мы встречались по дороге. Да и я сама неоднократно признавала, что Греция далека от того, к чему мы привыкли в Эстонии. Понять Грецию — это как чистить лук: нужно снимать чешуйку за чешуйкой. Проще говоря, изучение страны можно разделить на три основные части. Это природа, культура и люди.
Природа
Греция находится на стыке трех тектонических плит, из-за чего 80 % территории страны составляют горы и плоскогорья. По той же причине вблизи материковой Греции расположены почти 6000 островов и островков, многие из которых имеют вулканическое происхождение. Однако Греция — это не только горы и острова.
Здесь бесчисленное количество водопадов, озер, рек и живописных долин. Свою порцию адреналина любители приключений могут получить во время горных походов на север Греции, где можно, например, заниматься, скалолазанием. Если же вас пугает одно только слово “поход”, то Греция предлагает огромное количество возможностей пассивного отдыха. Горячие источники, доступные в разных областях Греции, ждут любителей купания и релакса. При этом посетить эти места можно абсолютно бесплатно. Есть еще горячие источники в прибрежных районах Греции, где вы можете увидеть 50 оттенков синего. Для того, чтобы насладиться этой красотой, необязательно ехать далеко или бронировать дорогой круиз — отправляйтесь на остров Лефкас, связанный с материком мостом. Там вас ждут прекрасные пляжи и такой невероятный синий цвет воды, который заставит вас поверить, что вы в раю.
Культура
Второй важный аспект изучения страны — ее культура. Понятие культуры, конечно, обширно, но и греческая культура очень многогранна. Если вы привыкли к европейскому образу жизни, то многое в Греции вас определенно удивит. Для нас первым впечатляющим моментом стало посещение третьего по величине города Греции — Патры. Буквально за несколько минут до центра города мы попали в жуткую пробку. А всё из-за пастуха, который переводил свое стадо, состоящее из нескольких десятков коз, с одной стороны улицы на другую. В Эстонии невозможно представить, чтобы кто-то мог передвигаться со стадом коз, например, недалеко от центра Пярну. Но В Греции это очень распространено как в сельской местности, так и в городах. Хотя сравнение с Эстонией здесь, наверное, неуместно, потому что Греция — самая богатая страна в Европе по количеству коз — их здесь больше 3,5 млн. Однако из-за гористой местности коз не пасут на пастбищах, поэтому постоянно передвигающиеся стада — дело обычное.
Особо стоит рассказать еще и о культуре вождения, а точнее о ее отсутствии. Однако повествование следует начать с описания состояния дорог, о которых, честно говоря, можно было написать не только несколько страниц, но даже книгу. Единственные дороги в Греции, которые находятся в очень хорошем состоянии, — это платные автострады. Наверное, по понятным причинам — если вы уже за что-то платите, то качество должно быть хорошим.
Хотя, в зависимости от размера автомобиля, движение по платным дорогам может значительно опустошить ваш кошелек. Кроме того, если вы пронесетесь на высокой скорости по автостраде, вы не увидите многих живописных мест, которые можно найти практически в каждом уголке Греции. Однако при движении по обычным дорогам возникают некоторые сложности — например, греки не любят отмечать ограничения скорости. Если даже знаки ставят, то никакой логики в этом нет. Было немало ситуаций, когда на протяжении каких-нибудь 100 метров могло быть три знака ограничения скорости — 90:50:90, и это без какой-либо очевидной причины. Кажется, что эти знаки ограничения скорости носят больше рекомендательный характер для местных жителей. Существующие ограничения, кроме иностранцев, соблюдали только те, кто ехал на тракторе или какой-нибудь телеге, и только потому, что их максимально возможная скорость не могла превысить допустимую на этом участке.
Забавно еще то, что иногда можно увидеть знак, предупреждающий о витиеватой дороге — ты тормозишь и начинаешь ехать очень медленно, ожидая резкого поворота. Едешь долго, дорога ровная-ровная, нет даже ни малейшего признака серпантина. А бывает, что никаких предупреждающих знаков нет и в самый неожиданный момент начинается жуткий серпантин. На широкой двухполосной дороге может спокойно разместиться четыре ряда машин. Или наоборот — узенькая дорога, где и одна-то машина с трудом помещается, может быть изначально предназначена для двух автомобилей.
При этом за четыре месяца нашего пребывания в Греции ни одного дорожно-транспортного происшествия с нами, к счастью, не произошло. Разве возможно такое в других европейских странах?
Что делает Грецию особенной — это архитектура. Она далека от того, с чем обычно ассоциируется эта страна — беленькими домиками с синими дверями и оконными рамами. Такие дома можно увидеть на острове Санторини, но на материке здания такой цветовой гаммы встречаются довольно редко. И это делает греческую архитектуру неповторимой — каждый регион здесь уникален. Полуостров Мани на Пелопоннесе, например, известен своими многоэтажными башнями, которые возводились из-за воинственного характера местных жителей, поскольку с помощью башни легче защитить себя и свою семью. Радикально отличается от других район Загори на севере Греции: он состоит из 46 деревень, где дороги, церкви, дома и даже крыши домов построены из темных камней. Очень интересно поездить по так называемому богатому району, где владельцами недвижимости в основном являются состоятельные иностранцы, соревнующиеся между собой размерами приобретенных вилл. В целом можно сказать, что типичный греческий дом смотрится довольно скромно. Греки не уделяют особого внимания тому, как выглядит их дом или как выглядят они сами. Они больше ценят людей, чем вещи.
Люди
Особенностью греков является их патриотизм. Они любят свою страну, но всегда добавляют, что недовольны властью, хотя много про это не говорят. Вероятно, они расскажут вам об истории Греции, что обычно выливается в проклятия в адрес турок, потому что, как они сами говорят, с момента окончания османской оккупации прошло всего 200 лет. Однако все греки признают, что именно эта оккупация и сделала их такими, какие они есть.
Греки более открыты, чем среднестатистический европеец. Любят все домашнее. Если они начнут описывать вам какое-то греческое блюдо, можно заметить, как в глазах заиграет страсть и гордость. Когда вас приглашают в гости, они сделают всё, чтобы вы чувствовали себя как в каком-нибудь царском дворце. При этом званный обед или ужин не ограничится тремя блюдами. Греческое гостеприимство означает, что если, сидя за обеденным столом, вы чувствуете, что наелись, значит, вечер только начинается.
Греки общительны, разговорчивы и подвижны. Вам с гордостью представят лучших местных музыкальных исполнителей, исполнят их песни или воспроизведут запомнившиеся музыкальные номера. В нашем понимании их семейные мероприятия означают воссоединение всего клана, где соберутся несколько поколений. Это, в свою очередь, означает, что если вы познакомитесь хотя бы с одним членом этой семьи, то на следующий день о вашем существовании будут знать абсолютно все! Даже какие-нибудь двоюродные дяди и тети.
Путешествую по Греции, вы можете открыть целый новый мир. Они считают своей обязанностью приумножить ваш предыдущий опыт знакомства с этой страной. Для вас сделают всё возможное: откроют двери дома, познакомят с семьей, впустят в сердце. Их гостеприимство безгранично — вас завалят всевозможными подарками перед отъездом и отдадут все, что только можно упаковать в чемодан. Они расскажут вам о новых местах, которые стоит посетить, о том, что знают только сами греки. Они расскажут вам о своей культуре и местном образе жизни. И они обязательно познакомят вас с максимально возможным количеством людей.
Греция открыла свои двери для всех туристов с 14 мая. При наличии отрицательного теста на коронавирус или справки о вакцинации вы довольно легко можете попасть в эту замечательную страну. Пусть ваше путешествие в Грецию будет наполнено красивыми местами, удивительными открытиями и замечательными гостеприимными людьми! Вам решать, можете ли вы после вашего визита сказать, что были в Греции и видели Грецию. Но будьте осторожны — многие, кто хоть однажды побывал в Греции, влюблялись в эту страну настолько, что хотели снова и снова туда вернуться. Не удивлюсь, если среди них окажетесь и вы.
В галерее представлены фотографии о путешествии Мийны и Йосепа по Греции: