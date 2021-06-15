Спустя почти 16 месяцев Tallink вновь запускает паромную линию Таллинн-Стокгольм

Хотя маршрут будет вновь открыт для клиентов в пятницу, 9 июля, компания также выполнит специальный круиз в Стокгольм и 7 июля, предоставив возможность партнёрам и сотрудникам Tallink первыми вновь отправиться в рейс по излюбленному маршруту, таким образом способствуя “пробуждению” Baltic Queen от долгого сна, чтобы чуть позже и клиенты смогли в полной мере насладиться лучшими на Балтийском море впечатлениями.

“Когда мы 14 марта 2020 года временно приостановили паромный маршрут Таллинн-Стокгольм, прервав важнейшее регулярное морское сообщение между нашими двумя столицами впервые за десятилетия, мы не могли и представить, что нам потребуется почти полтора года, чтобы восстановить это сообщение. За это время мы делали всё возможное, что было в наших силах, предоставив пассажирам с автомобилями возможность путешествовать в Швецию на наших грузовых судах по маршруту Палдиски-Капельшер, а также временно открыв маршрут Таллинн-Стокгольм-Рига на круизном судне Victoria I, дав клиентам шанс, по мере возможности, поехать в Швецию через Финляндию. Но ничто не сможет заменить прямого паромного сообщения, поэтому я очень рад, что улучшение пандемической ситуации и прогресс в вакцинации теперь достигли точки, когда поездки без необходимости карантина между Эстонией и Швецией стали реальностью с 1 июля, и наконец-то, мы можем удовлетворить спрос и возобновить работу на этом важном маршруте.