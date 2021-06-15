Спустя почти 16 месяцев Tallink вновь запускает паромную линию Таллинн-Стокгольм
Хотя маршрут будет вновь открыт для клиентов в пятницу, 9 июля, компания также выполнит специальный круиз в Стокгольм и 7 июля, предоставив возможность партнёрам и сотрудникам Tallink первыми вновь отправиться в рейс по излюбленному маршруту, таким образом способствуя “пробуждению” Baltic Queen от долгого сна, чтобы чуть позже и клиенты смогли в полной мере насладиться лучшими на Балтийском море впечатлениями.
Комментируя возобновление движения на линии, председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене сказал:
“Когда мы 14 марта 2020 года временно приостановили паромный маршрут Таллинн-Стокгольм, прервав важнейшее регулярное морское сообщение между нашими двумя столицами впервые за десятилетия, мы не могли и представить, что нам потребуется почти полтора года, чтобы восстановить это сообщение. За это время мы делали всё возможное, что было в наших силах, предоставив пассажирам с автомобилями возможность путешествовать в Швецию на наших грузовых судах по маршруту Палдиски-Капельшер, а также временно открыв маршрут Таллинн-Стокгольм-Рига на круизном судне Victoria I, дав клиентам шанс, по мере возможности, поехать в Швецию через Финляндию. Но ничто не сможет заменить прямого паромного сообщения, поэтому я очень рад, что улучшение пандемической ситуации и прогресс в вакцинации теперь достигли точки, когда поездки без необходимости карантина между Эстонией и Швецией стали реальностью с 1 июля, и наконец-то, мы можем удовлетворить спрос и возобновить работу на этом важном маршруте.
Поскольку мы постепенно начинаем выходить из ограничений, то будет видно, как будет развиваться ситуация с пандемией в ближайшие месяцы. Мы постепенно, шаг за шагом, возобновляем операции, вначале предлагая отправления из Таллинна и Стокгольма через день, используя на линии одно судно. На наших судах, по-прежнему, имеются достаточные возможности для обеспечения достаточного социального дистанцирования, и мы также соблюдем чрезвычайно строгие санитарно-гигиенические нормы и производим дезинфекцию на борту.
В то же время, как и обычно, мы готовимся предложить нашим клиентам лучшие рестораны, развлечения, отдых и незабываемые моменты на Балтийском море после чрезвычайно сложных зимы и весны. В течение последних нескольких месяцев наши клиенты в обеих странах ежедневно буквально “забрасывали” нас вопросами, когда они снова смогут отправиться в Стокгольм или Таллинн. Я рад сообщить, что это время настало, и — добро пожаловать на борт Baltic Queen!”
Baltic Queen будет отправляться из Таллинна и Стокгольма через день с 9 июля по следующему расписанию:
Отправление из Таллинна: 18:00
Прибытие в Стокгольм: 10:30
Отправление из Стокгольма: 17:30
Прибытие в Таллинн: 10:15
Продажа билетов по маршруту Таллинн-Стокгольм будет открыта днём во вторник, 15 июня 2021 года.
Возобновление паромного маршрута снова даст людям, работающим в Скандинавии, возможность поехать на работу на своих автомобилях. На данный момент Tallink также продолжит принимать пассажиров с автомобилями на свои грузовые суда Sailor и Regal Star, курсирующих между Палдиски и Капельшером.
Перед бронированием поездки убедитесь, что вы имеете право на въезд в страну в порту назначения, и у вас есть вся необходимая документация, необходимая для въезда в страну. Каждый пассажир обязан самостоятельно убедиться, что он ознакомлен с предъявляемыми для въезда в страну требованиями.