ФОТО: Дождались путешествий! Туроператор Coral Travel с размахом вышел на рынок Эстонии

Coral Travel — один из лидеров туристической индустрии, который работает уже 27 лет в семи странах мира. Офисы компании находятся в соседних странах, в Латвии и Литве. Coral Travel — один из крупнейших туроператоров в Польше, у компании также есть филиал в Германии. На сегодняшний день услугами Coral Travel воспользовались уже около 28 миллионов отдыхающих во всему миру.