15.06.2021, 14:56
ФОТО: Дождались путешествий! Туроператор Coral Travel с размахом вышел на рынок Эстонии(2)
Coral Travel
Сегодня рано утром международная туристическая компания Coral Travel открыла свой первый в Эстонии туристический сезон в Турцию в сотрудничестве с Turkish Airlines. 169 туристов из Эстонии полетели в Анталию.
Гостей в Таллиннском аэропорту встречали тепло — подарками, музыкой и турецким чаем со сладостями из самого сердца Турции в Эстонии — ресторана “Antalya”.
Этим летом Coral Travel Estonia предлагает туристические поездки в турецкие курортные города Алания, Анталия, Белек, Кемер и Сиде. Полеты организованы в сотрудничестве с международной авиакомпанией Turkish Airlines.
Coral Travel — один из лидеров туристической индустрии, который работает уже 27 лет в семи странах мира. Офисы компании находятся в соседних странах, в Латвии и Литве. Coral Travel — один из крупнейших туроператоров в Польше, у компании также есть филиал в Германии. На сегодняшний день услугами Coral Travel воспользовались уже около 28 миллионов отдыхающих во всему миру.