Глава Tallink: туризм в Финляндию станет доступен раньше, чем рабочая миграция

Он объяснил, что за последние семь дней показатель заболеваемости в Эстонии упал ниже 25 на 100 000 жителей [на данный момент кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 69,5 случая на 100 000 жителей ], и тенденция на понижение может сохраниться.

Жители стран, где показатель за последние 14 дней не превышает 25, могут спокойно отправиться в Финляндию и не должны соблюдать ограничения на ее территории.

“Европейский союз утвердил новые условия путешествий с 1 июля, согласно которым зеленой считается зона, где показатель в среднем не больше 75 на 100 000 жителей в течение последних двух недель. Очевидно, у Эстонии этот показатель ниже”, — отметил Ныгене, уточнив, что Финляндия с данными условиями согласилась, поэтому туризм должен быть восстановлен с 1 июля.