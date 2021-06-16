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16.06.2021, 08:01

Глава Tallink: туризм в Финляндию станет доступен раньше, чем рабочая миграция

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Foto: Rauno Volmar
Глава Tallink Пааво Ныгене предположил, что еще до того, как финское правительство снимет ограничения, наложенные на трудовую миграцию, у эстонцев появится возможность свободно путешествовать в Финляндию, так как показатель заболеваемости в Эстонии достаточно низкий, пишет rusERR.

Он объяснил, что за последние семь дней показатель заболеваемости в Эстонии упал ниже 25 на 100 000 жителей [на данный момент кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 69,5 случая на 100 000 жителей ], и тенденция на понижение может сохраниться.

Жители стран, где показатель за последние 14 дней не превышает 25, могут спокойно отправиться в Финляндию и не должны соблюдать ограничения на ее территории.

“Европейский союз утвердил новые условия путешествий с 1 июля, согласно которым зеленой считается зона, где показатель в среднем не больше 75 на 100 000 жителей в течение последних двух недель. Очевидно, у Эстонии этот показатель ниже”, — отметил Ныгене, уточнив, что Финляндия с данными условиями согласилась, поэтому туризм должен быть восстановлен с 1 июля.

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