В Великобритании арестовали копию Ноева ковчега длиной более 70 метров

В порту Ипсвича (Великобритания) задержали необычное судно — копию Ноева ковчега. Это музей, который принадлежит голландскому телепродюсеру Ааду Петерсу. На борту находятся фигуры библейских персонажей и животных, пишет Моя Планета.

Петерс купил судно в 2010 году за $3,7 млн. За пять месяцев его превратили в музей. В ноябре 2019 года “ковчег” отправился из Нидерландов в Великобританию, где его и задержали из-за отсутствия разрешения на мореходство, некоторых других сертификатов, а также других недочетов в документах (не указан вес судна и информация о его остойчивости — способности противостоять внешнему воздействию). За 19 месяцев содержания в порту владелец судна должен будет заплатить более $17 000. С 1 апреля этого года ежедневный штраф за простой подняли до $700.

Сейчас судно не могут выпустить ни в дальнейшее плавание, ни для того, чтобы оно самостоятельно вернулось в Нидерланды.

“У нас действительно есть опасения по поводу этого судна, и мы не можем полагаться на божью милость, что его можно безопасно отбуксировать в Голландию”, — заявили в Морском управлении Великобритании.

Владелец судна заявляет, что теперь он находится в тупиковой ситуации: его штрафуют за нахождение судна в Великобритании, но и выпустить его не могут. Дипломатически этот вопрос пока также не могут решить.

Чиновники в Великобритании заявляют, что судно сможет покинуть порт только тогда, когда все недостатки будут устранены.

В материале также говорится, что “ковчегу” на данный момент около 61 года, в длину он чуть более 70 м.